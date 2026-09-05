Enzo Fernández Manchester City formasıyla ilk maçında parladı

İngiliz futbolunda sürpriz olaylar ve yoğun mücadelelerle dolu bir karşılaşma daha geride kaldı. ixbt.com'un haberine göre, takımın yeni yıldızı Enzo Fernández beklenmedik bir şekilde Manchester City formasıyla ilk maçına çıkarak orta sahadaki oyun temposunu tamamen kontrolü altına aldı ve Erling Haaland'ın golüyle takımının zorlu galibiyetini sağladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç öncesinde teknik direktör Enzo Maresca'nın Arjantinli orta saha oyuncusunu yedek bırakması bekleniyordu. Ancak maç öncesi ısınma sırasında Nico O'Reilly'nin sakatlanarak kadrodan çıkması üzerine, bonservis bedeli 125 milyon sterlin olan Enzo Fernández ilk 11'de sahaya çıkmak zorunda kaldı.

Sahadaki uyum ve belirleyici an

İlginç bir nokta ise, Fernández'in yeni takım arkadaşı Elliot Anderson ile daha önce Dünya Kupası'nda kıyasıya bir rekabet içinde olmasıydı. Buna rağmen her iki futbolcu da sahada mükemmel bir uyum sergileyerek Manchester City orta sahasına sakinlik ve güven getirdi.

Maçın kaderini belirleyen an 26. dakikada yaşandı. Enzo Fernández boşluğu mükemmel bir şekilde sezerek Antoine Semenyo'nun akıllı koşusunu isabetli bir pasla değerlendirdi. Semenyo'nun ceza sahasına yaptığı mükemmel ortayı Erling Haaland kafa vuruşuyla ağlara göndererek maçın tek golünün sahibi oldu.

İlginç anlar ve kalecilerin performansı

Goal.com'un haberine göre, maç boyunca Fernández savaşçı karakterini de göstermeyi başardı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip kaleci Carl Rushworth ile kısa süreli bir tartışma yaşasa da sonrasında harika tekniğini sergiledi. Özellikle, akrobatik bir şekilde gönderdiği pasın ardından Haaland bir kez daha gol attı ancak hakem pozisyonda faul ve ofsayt kararı verdi.

Frank Lampard yönetimindeki Coventry City takımı da birkaç tehlikeli pozisyon yarattı. Ancak Manchester City kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma oldukça güven verici bir oyun sergileyerek konuk ekibin tüm girişimlerini boşa çıkardı. Bu mağlubiyet Coventry City için üst üste üçüncüsü oldu ve takım ligde hala ilk golünü atmanın peşinde.