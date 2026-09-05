Frank Lampard, Manchester City mağlubiyeti hakkında konuştu

İngiliz ekibi Coventry City'nin teknik direktörü Frank Lampard, Etihad Stadyumu'nda son şampiyon Manchester City'ye karşı aldıkları minimal mağlubiyete rağmen en az bir puanı hak ettiklerini vurguladı. BBC Match of the Day'e verdiği röportajda deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının performansından gurur duyduğunu ifade etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ev sahibi ekip topa sahip olma oranında %78 ile büyük bir üstünlük kursa da, Coventry City savunmadaki disiplinli oyunuyla taraftarları ve uzmanları şaşırttı. Özellikle yeni transfer Ethan Pinnock'un güven veren performansı ve teknik direktörün belirlediği taktik disiplin, rakip yıldızlara zor anlar yaşattı.

Erling Haaland'ın belirleyici golü

Coventry City savunmada direnç gösterse de, Norveçli forvet Erling Haaland'ın maçın kaderini belirleyen kafa golü Manchester City'ye galibiyeti getirdi. Antoine Semenyo'nun ortasında fileleri havalandıran Haaland, Premier League 'de karşılaştığı 25 takımın 24'üne gol atma başarısı gösterdi.

Buna rağmen Frank Lampard, öğrencilerinin ikinci yarıdaki aktif oyunundan ve kurdukları baskıdan memnun olduğunu gizlemedi. Ona göre bu performans, iki hafta önce Arsenal'e karşı oynanan maça kıyasla ciddi bir gelişme kaydedildiğinin kanıtı.

Teknik direktör, sezon başındaki fikstürün zorluğuna dikkat çekerek takımın kağıt üzerinde en güçlü iki rakiple karşılaştığını hatırlattı. Lampard, "Mağlubiyeti hak etmedik. Maç içinde gelişim gösterdik, çocuklar harika bir iş çıkardı ve hak ettiğimiz bir puanı alamadığımız için üzgünüm" dedi.

Ayrıca takımın oyunu ile tribündeki taraftar desteği arasındaki bağı özel olarak vurguladı. Deneyimli çalıştırıcıya göre, Coventry City bu maçlardan olumlu dersler çıkarmalı çünkü sezonun kaderi büyük ölçüde Hull City gibi denk rakiplere karşı oynanacak maçlarda belli olacak.