İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında Coventry kulübünü ağırladı ve 1-0'lık skorla önemli bir galibiyet elde etti. Milyonlarca Özbek futbolsever için bu karşılaşma gerçek bir tarihi ana dönüştü; milli takımımızın savunma oyuncusu Abdukodir Husanov, dünya devinin kadrosunda maça ilk 11'de başladı ve son düdüğe kadar 90 dakika boyunca güven veren bir performans sergiledi. Dünyanın önde gelen istatistik portallarından Sofascore vatandaşımızın sahadaki verimli çalışmasını 7.0 puanla değerlendirdi.

90 dakikalık sağlam kalkan: Husanov'un saha içi istatistikleri

Abdukodir Husanov, Etihad Stadyumu'ndaki şiddetli mücadelede savunmanın en kritik noktasında soğukkanlılıkla hareket etti:

Tam süre oyun pratiği: 45 numaralı formayı giyen Özbek savunmacı, oyundan alınmadan 90 dakikanın tamamını yeşil sahada geçirdi ve takımının gol yemeden kazandığı galibiyete doğrudan katkı sağladı;

Sofascore'un onayı — 7.0 puan: Saygın analiz platformu, Husanov'un pozisyon bilgisini, ikili mücadelelerdeki üstünlüğünü ve top kesme becerisini takdir ederek ona hak ettiği 7.0 puanı verdi;

Sahadaki fedakarlık ve kart: Rakip forvetlerin keskin kontra ataklarını engelleme sürecinde vatandaşımız, rakibe boş alan bırakmamak için fedakarca mücadele etti ve hakem tarafından sarı kartla cezalandırılmasına rağmen oyun disiplininden kopmadı.

Etihad yıldızlarının reytingi: Donnarumma'nın kahramanlığı ve Haaland'ın golü

Sofascore puanlarına göre, Manchester Citykadrosunda en yüksek skorları savunma ve hücum liderleri kaydetti:

Maçın kahramanı — Gianluigi Donnarumma (8.8): Kaleci, birkaç tehlikeli pozisyonda takımı kurtararak maçın en iyi oyuncusu seçildi;

Merkezde Elliot Anderson (8.6): Orta saha oyuncusu, saha genelinde büyük bir iş yükü üstlenerek yüksek puanı hak etti;

Galibiyet golünün sahibi — Erling Haaland (8.5): 26. dakikada Antoine Semenyo'nun (6.9) asistiyle gol atan Norveçli golcü, üç puanı getiren isim oldu;

Savunma hattındaki uyum: Kaptan Ruben Dias 7.8, Marc Guehi 7.4 ve Josko Gvardiol 7.3 puan aldı; Husanov'un 7.0 puanlık sonucu, dünya yıldızları arasında oldukça değerli bir gösterge oldu.

Puan durumu: 3 maçta 9 puan ve mutlak liderlik

Bu başarı, Manchester ekibinin şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi:

Yüzde 100 sonuç: Manchester City, ilk 3 haftanın tamamını galibiyetle kapatarak toplam 9 puanla Premier Lig puan tablosunda tek başına liderliğini sürdürüyor;

Husanov için yeni bir aşama: Pep Guardiola yönetimindeki teknik ekibin Özbek savunmacıya 90 dakika boyunca güvenmesi, Abdukodir'in dünya futbolunun elitleri arasında kalıcı bir yer edindiğinin en açık kanıtı oldu.

Sizce Abdukodir Husanov'un Coventry karşısındaki 90 dakikalık performansına verilen 7.0 puan, onun gerçek yeteneğini tam olarak yansıtıyor mu? Savunmacımız gelecek haftalarda da Manchester City'nin değişmez ilk 11 oyuncusu olmaya devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!