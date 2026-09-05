Dizüstü bilgisayar fiyatları neden artıyor: temel bileşenlerin maliyeti yüzde 70'e ulaştı

·4·Teknoloji
Dizüstü bilgisayar fiyatları neden artıyor: temel bileşenlerin maliyeti yüzde 70'e ulaştı

Modern dizüstü bilgisayar pazarında ciddi değişiklikler gözlemleniyor ve bunun sonucunda temel bileşenlerin toplam maliyetteki payı keskin bir şekilde arttı. ixbt.com'un verilerine göre, son bir yıl içinde CPU, RAM ve SSD gibi depolama aygıtlarının dizüstü bilgisayar maliyetindeki payı yaklaşık yüzde 70'e yaklaştı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

TrendForce analistlerinin sağladığı verilere dayanarak, bu üç temel bileşenin fiyatı geçen yıla göre yaklaşık 1,5 kat arttı. Uzmanlar, 2025'in ilk çeyreği ile üçüncü çeyreğindeki göstergeleri karşılaştırarak pazar dinamiklerindeki keskin değişimi kaydettiler.

Bileşenler neden pahalılaştı?

Bellek ve CPU fiyatlarındaki artış özellikle 2025'in üçüncü çeyreğinde belirginleşti. Geçen yıl bu üç ana bileşen, dizüstü bilgisayar donanımının ortalama yüzde 45'ini oluştururken, günümüzde bu oran yüzde 68'e yükseldi.

Bu artış tam 23 puanlık bir yükselişi temsil ediyor ve maliyetin yaklaşık 1,5 kat arttığını gösteriyor. Elbette bu ortalama bir değer olup, nihai fiyat cihazın teknik özelliklerine ve kategorisine göre değişiklik gösterebilir.

Küresel pazardaki etkiler ve tahminler

Bileşen fiyatlarındaki bu artış, kaçınılmaz olarak hazır dizüstü bilgisayarların da fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Uzmanların tahminlerine göre, fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi bekleniyor.

Analistlerin sonuçlarına göre, yıl sonu itibarıyla dizüstü bilgisayar satış hacmi geçen yılın verilerine kıyasla yüzde 9,4 oranında azalabilir. IT pazarı için bu oldukça büyük bir düşüş olup, üreticileri yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.

Dizüstü BilgisayarTeknolojiTrendForceBellekCPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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