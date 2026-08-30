Humo Arena'da büyük şov: "Tyson" Jurayev, Kırgız dövüşçü ile oktagona çıkıyor

·2·Spor
Humo Arena'da büyük şov: "Tyson" Jurayev, Kırgız dövüşçü ile oktagona çıkıyor

Bu yıl 5 Eylül'de başkentimizdeki muhteşem Humo Arena kompleksinde düzenlenecek olan bir sonraki büyük Octagon 91 turnuvası, hayranlara gerçek bir bayram havası yaşatmaya hazırlanıyor. Promosyon organizatörleri, bu gecenin ana medya dövüşünü resmen duyurdu.

Pop-MMA dünyasının parlak temsilcisi, Özbekistanlı ünlü dövüşçü Jasurbek "Tyson" Jurayev, Octagon ligindeki bir sonraki mücadelesinde Kırgızistanlı tehlikeli rakibi Islom Egamberdiyev'e karşı oktagona çıkacak.

Dövüşçülerin performansları ve karşılıklı istatistikleri

İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma öncesinde istatistikler şu şekilde görünüyor:

  • Jasurbek "Tyson" Jurayev: Özbekistanlı sporcunun kariyerinde 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet bulunuyor; yaklaşan müsabaka onun promosyondaki 9. dövüşü olacak.

  • Islom Egamberdiyev: Kırgızistanlı dövüş sanatları ustası ise oktagona 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik bir sonuçla çıkıyor. Ligde güçlü rakiplere karşı gösterdiği ciddi dirençle tanınıyor.

Humo Arena'da büyük şov: "Tyson" Jurayev, Kırgız dövüşçü ile oktagona çıkıyor

"Hype'ı kapmaya hazır": Promosyon basın bülteni ne diyor?

Octagon ligi basın servisi, bu medya karşılaşması etrafındaki gerilimi şu şekilde tanımladı:

"Taşkent'teki şiddetli turnuvanın medya dövüşü tüm hayranları memnun edecek. Kırgız dövüşçü ciddi bir tecrübeye sahip ve kemer için gerçek adaylara karşı layık dövüşler çıkardı. Arkasında büyük bir destek olan Egamberdiyev, hayranların favori dövüşçüsüne karşı çıkacak ve onun tüm popülaritesini elinden almaya hazır!"

"Tyson", kariyerindeki bir sonraki sınava yaklaşıyor ve herkesi tekrar şaşırtmaya hazır. Jasurbek, bir sonraki parlak nakavt için ileri atılacak ve vatandaşlarına unutulmaz bir şov sunmaya çalışacak."

MMAOctagon 91Humo ArenaJasurbek JurayevIslom Egamberdiyev
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Barcelona altyapısından yetişen oyuncu Real Sociedad'a transfer olduBarcelona altyapısından yetişen oyuncu Real Sociedad'a transfer olduBugün, 12:58Real Madrid yeteneği Premier Lig yolunda: Manuel Ángel Fulham'a transfer olmaya çok yakınReal Madrid yeteneği Premier Lig yolunda: Manuel Ángel Fulham'a transfer olmaya çok yakınBugün, 12:55Bir emoji ve bin anlam: Merab, Umar'ın nakavtına tepki gösterdiBir emoji ve bin anlam: Merab, Umar'ın nakavtına tepki gösterdiBugün, 12:46MLS'de Lewandowski'den 'gol+asist': Chicago Fire deplasmanda berabere kaldıMLS'de Lewandowski'den 'gol+asist': Chicago Fire deplasmanda berabere kaldıBugün, 12:40Şok edici drama: Itauma nakavt oldu, Hrgovic ilk şampiyon olduŞok edici drama: Itauma nakavt oldu, Hrgovic ilk şampiyon olduBugün, 12:36Umar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiUmar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)