Humo Arena'da büyük şov: "Tyson" Jurayev, Kırgız dövüşçü ile oktagona çıkıyor

Bu yıl 5 Eylül'de başkentimizdeki muhteşem Humo Arena kompleksinde düzenlenecek olan bir sonraki büyük Octagon 91 turnuvası, hayranlara gerçek bir bayram havası yaşatmaya hazırlanıyor. Promosyon organizatörleri, bu gecenin ana medya dövüşünü resmen duyurdu.

Pop-MMA dünyasının parlak temsilcisi, Özbekistanlı ünlü dövüşçü Jasurbek "Tyson" Jurayev, Octagon ligindeki bir sonraki mücadelesinde Kırgızistanlı tehlikeli rakibi Islom Egamberdiyev'e karşı oktagona çıkacak.

İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma öncesinde istatistikler şu şekilde görünüyor:

Islom Egamberdiyev: Kırgızistanlı dövüş sanatları ustası ise oktagona 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik bir sonuçla çıkıyor. Ligde güçlü rakiplere karşı gösterdiği ciddi dirençle tanınıyor.

Octagon ligi basın servisi, bu medya karşılaşması etrafındaki gerilimi şu şekilde tanımladı:

"Taşkent'teki şiddetli turnuvanın medya dövüşü tüm hayranları memnun edecek. Kırgız dövüşçü ciddi bir tecrübeye sahip ve kemer için gerçek adaylara karşı layık dövüşler çıkardı. Arkasında büyük bir destek olan Egamberdiyev, hayranların favori dövüşçüsüne karşı çıkacak ve onun tüm popülaritesini elinden almaya hazır!"

"Tyson", kariyerindeki bir sonraki sınava yaklaşıyor ve herkesi tekrar şaşırtmaya hazır. Jasurbek, bir sonraki parlak nakavt için ileri atılacak ve vatandaşlarına unutulmaz bir şov sunmaya çalışacak."