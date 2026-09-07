“Aynaya baktım, kendimi tanıyamadım!”: Ilia Topuria korkunç mağlubiyeti hakkında konuştu

UFC yıldızı ve eski şampiyon Ilia Topuria, profesyonel kariyerindeki ilk ve en ağır mağlubiyeti olan Justin Gaethje'ye karşı verdiği şiddetli mücadelenin ardından yaşadığı durumu ilk kez detaylı ve yürek burkan bir açıklamayla paylaştı. 18 maçının 17'sini rakiplerini domine ederek kazanan ve mağlubiyetin ne olduğunu bilmeyen Gürcü asıllı İspanyol dövüşçü, oktagonda aldığı ağır yaraları, sabah aynada yaşadığı şoku ve teknik nakavta rağmen neden tarihini değiştirmek istemediğini kişisel sitesi üzerinden açıkladı.

Oktagonda vahşi çatışma: Bir gecede 4 ağır kemik kırığı

Justin Gaethje ile gerçekleşen korkunç çatışma, Topuria için eşi benzeri görülmemiş bir sınav oldu:

Köşe kararı ve teknik nakavt: Dördüncü raundun sonunda Ilia'nın antrenörleri, sporcunun sağlığının ciddi risk altında olduğunu görerek maçı durdurmaya karar verdi ve karşılaşma teknik nakavtla sona erdi;

Korkunç tıbbi rapor: Topuria, o gece sporun daha önce hiç karşılaşmadığı en acımasız yüzünü keşfettiğini itiraf etti: her iki göz çukuru kemiğinde kırık, burun kırığı ve ayak parmağı kırığı;

17 galibiyetten sonraki ilk darbe: «Yıllar boyunca sadece tek bir duygu biliyordum: zafer. 18 maçımın 17'si istediğim gibi sonuçlanmıştı, sadece biri hariç. Kariyerimde ilk kez mağlup oldum», diyerek kariyerinin en zor gecesini anımsadı.

«Bu ben değilim»: Sabah aynadaki ruhsal şok

Maçtan sonra dış görünüşündeki değişim, sporcuyu birkaç saniyeliğine şoka soktu:

Tanınmaz haldeki yüz: «Uyandım ve aynaya baktığımı hatırlıyorum. Birkaç saniye boyunca karşımdaki yüzü tanıyamadım: “Bu olamaz. Bu ben değilim” diye düşündüm. Kendime bakmak ruhsal olarak son derece zordu», diyor Topuria;

Beklenmedik paradoks — kendine olan saygının artması: Dövüşçü, aynadaki morarmış ve kırık yüzünü görmenin dışarıdan garip görünse de, kendine olan saygısının arttığını ve kendini daha çok sevmeye başladığını hissettiğini belirtti;

Hiçbir bahane yok: «Elimden gelenin en iyisini yaptım, maça mükemmel bir hazırlıkla geldim ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi iyi hissediyordum. Hiçbir bahane aramaya gerek yok. Çabaladım ama o gece bu yeterli olmadı», diyerek mağlubiyeti mertçe kabul etti.

Kırılmaz irade: «O geceyi hafızamdan silmeyeceğim»

Ağır mağlubiyet şampiyonun ruhunu kıramadı, aksine ona yeni bir güç verdi:

Acı var, ama pes etmek yok: «Şunu anladım ki, bununla yaşayabilirim. İnsan içten içe tüm gücünü verdiğini bilirse, sonuç ona acı verebilir ama onu asla yok edemez», diyerek felsefesini ifade etti Ilia;

Geçmişten vazgeçmemek: Topuria, geçmişe dönüp Gaethje ile olan o korkunç geceyi hayatından silmek veya tarihini değiştirmek istemediğini kesin bir dille belirtti;

Yeni bir güçle dönüş beklentisi: Uzmanlar ve hayranlar, yaralarından iyileşen Topuria'nın bu dersten sonra daha soğukkanlı ve tehlikeli bir dövüşçüye dönüşerek UFC zirvesine geri dönmesini bekliyor.

Sizce Justin Gaethje'ye karşı yaşanan bu ağır maç ve çok sayıda kemik kırığı, Ilia Topuria'nın gelecekteki kariyerini nasıl etkileyecek? Bu mağlubiyet onun şampiyonluk ruhunu güçlendirecek mi, yoksa eski cesur ve agresif stilini kaybetmesine mi neden olacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!