Trump imajını kökten değiştirdi: Ünlü sarı saçların yerini koyu kestane aldı

·7·Dünya
Trump imajını kökten değiştirdi: Ünlü sarı saçların yerini koyu kestane aldı

ABD Başkanı Donald Trump on yıllardır ayrılmaz bir parçası haline gelen ünlü imajını ve saç stilini beklenmedik bir şekilde kökten değiştirdi. Başkanlık uçağı 'Air Force One'ın merdivenlerinden inerken devlet başkanını karşılayan gazeteciler ve fotoğrafçılar, dış görünüşündeki belirgin yeniliği hemen fark ettiler. Birçok kişinin alıştığı açık sarı (platin) saçların yerini oldukça koyulaşan, neredeyse koyu kestane rengine bırakan bu değişim, uluslararası basında ve sosyal medyada büyük bir tartışma dalgası başlattı.

'Air Force One' merdivenlerinde beklenmedik değişim: Neler yenilendi?

Beyaz Saray liderinin dış görünüşündeki değişiklikler iki ana noktada öne çıktı:

  • Rengin keskin koyulaşması: Trump'ın yıllardır değişmeyen ünlü açık sarı saçları bu kez gözle görülür derecede koyulaşmış ve doğal koyu kestane (esmer) rengine yaklaşmış durumda;

  • Tamamen yeni bir tarama stili: Başkan saçlarını geleneksel öne doğru taranmış hacimli stiliyle değil, alnını daha çok açıkta bırakan ve yana doğru düz taranmış bir şekilde kullanıyor;

  • Rüzgar altındaki sınav: Havalimanındaki sert rüzgar yeni saç stilini farklı açılardan gözler önüne serse de, renk ve şekil değişikliği kamera objektiflerine yansıdı.

Siyasi imaj yenilenmesi mi yoksa PR hamlesi mi: Uzmanlar ne diyor?

Trump'ın saç stili sadece bir bakım değil, aynı zamanda dünya popüler kültürü ve siyasetinin sembollerinden biridir:

  • Gençleşme ve güçlü görünme arzusu: Siyasi imaj yapımcılarının tahminlerine göre, daha koyu renk insan yüz hatlarını daha ciddi, kararlı ve nispeten daha genç gösterme özelliğine sahip; bu da siyasi tartışmalar ve aktif görüşmeler döneminde önemli bir psikolojik faktör olarak kabul ediliyor;

  • Sosyal medya trendi: Trump'ın yeni fotoğraflarının yayınlanmasından birkaç dakika sonra konu, 'X' (eski adıyla Twitter), Instagram ve Telegram ağlarında en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi;

  • Stilistlerin deneyi mi yoksa tesadüf mü? Bazı gözlemciler bunu saç bakımı ve boyama sürecindeki geçici bir renk tercihi olarak nitelendirirken, diğerleri bunu kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılmış planlı bir PR hamlesi olarak değerlendiriyor.

Sizce, Donald Trumpa hangi imaj daha çok yakışıyor: herkesin alıştığı klasik sarı saçlar mı yoksa bu yeni koyu kestane saç stili mi? Bu değişim genel görünüşünü nasıl etkiledi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Donald TrumpABDSiyasetİmajSaç Stili
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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