Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i: 20. hafta rüya takımı açıklandı

Özbekistan Süper Ligi'nde 20. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL), haftanın en iyi oyuncularından oluşan rüya takımı resmen açıkladı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar ve yoğun mücadeleler sonucunda belirlenen haftanın en iyi 11'inde, puan tablosunun üst sıralarında yer alan lider kulüplerin temsilcileri ağırlık kazandı. Özellikle bu sezon şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Karşı ekibi Nasaf, kadroda 4 oyuncusuyla açık ara liderliği ele geçirdi.

Kulüpler bazında üstünlük: Nasaf, Pakhtakor ve Sogdiana hakimiyeti

20. hafta rüya takımında dikkatler ülkenin önde gelen kulüplerine çevrildi:

Nasaf'ın mutlak liderliği (4 oyuncu): Karşı ekibi, kaleciden forvete kadar tüm hatlarda temsilci bulundurmayı başardı;

Pakhtakor'un sağlam savunması ve orta sahası (3 oyuncu): Başkent ekibinin savunma ve orta sahadaki etkinliği yüksek puan alarak üç oyuncusu rüya kadroya dahil edildi;

Sogdiana'nın hücum gücü (2 oyuncu): Cizzak ekibinin golcüleri hücum hattında hak ettikleri yeri aldılar;

Dinamo ve Qizilqum temsilcileri: Semerkant ekibinin savunmacısı ve Navoi takımının orta saha oyuncusu da haftanın en verimli oyuncuları arasında gösterildi.

Süper Lig 20. haftasının tam resmi rüya takımı

PFL'in değerlendirmesine göre haftanın en iyileri şu pozisyonlara göre dağıtıldı:

Kaleci: Abduvohid Nematov (Nasaf) — kalesini gole kapatarak yaptığı kritik kurtarışlarla takımını önemli bir galibiyete taşıdı;

Savunmacılar: Artyom Radayev (Dinamo), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Zaid Tahsin (Pakhtakor), Sharof Muhiddinov (Nasaf);

Orta Sahalar: Jambuli Jigauri (Qizilqum), Sardor Sobirkhodjayev (Pakhtakor), Adenis Shala (Nasaf);

Forvetler: Bobur Abdukholiqov (Nasaf), Zabihillo Urinboyev (Sogdiana), Ljupcho Doriev (Sogdiana).

Hücumdaki korkutucu üçlü ve hafta özeti

20. hafta rüya takımının hücum hattı özellikle göz kamaştırıcıydı:

Golcülerin haklı takdiri: Bobur Abdukholiqov, Zabihillo Urinboyev ve Ljupcho Doriev'den oluşan hücum üçlüsü, rakip savunmaya sürekli baskı kurarak haftanın en tehlikeli oyuncuları olduklarını kanıtladılar;

Şampiyonluk yarışında kritik dönem: Bu rüya kadro, sonbahardaki belirleyici haftalar öncesinde Süper Lig'de altın madalya ve derece mücadelesinin Nasaf, Pakhtakor ve Sogdiana arasında geçeceğini bir kez daha gösterdi.

Sizce PFL tarafından oluşturulan bu 20. hafta rüya takımı ne kadar adil? Bu haftaki performansıyla rüya kadroda olmayı hak ettiğini düşündüğünüz başka hangi oyuncu var? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!