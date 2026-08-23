Premier Lig'de büyük sansasyon: Manchester United, ilk haftada yeni takıma mağlup oldu!

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında taraftarlar için beklenmedik bir sonuç kaydedildi. Championship'ten elit lige geri dönen Hull City kendi sahasında ülkenin ünlü devi "Manchester United"ı konuk ederek 2-0'lık skorla güvenli ve sansasyonel bir galibiyet elde etti.

Manchester ekibinde bir dizi yıldız oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen, ev sahibi ekip ilk yarıda maçın kaderini fiilen belirledi.

İlk yarıda soğuk duş: Ajayi ve Mendy'den goller

Maçın başından itibaren disiplinli ve şiddetli bir oyun sergileyen "Kaplanlar", rakip savunmadaki hataları iyi değerlendirdi:

17. dakika (1-0): Ev sahibinin yoğun baskısı sonucunda Semi Ajayi skoru açtı;

38. dakika (2-0): Devre arasına doğru Nobel Mendy "Manchester United" kalesini ikinci kez havalandırarak ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi.

İkinci yarıda Manchester ekibinin teknik heyeti Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Benjamin Šeško gibi oyuncuları yedekten oyuna dahil etse de, Hull City savunması hatasız oynayarak skoru korudu.

Maç raporu ve kadrolar:

Hull City — "Manchester United" 2-0

Goller: Semi Ajayi (17), Nobel Mendy (38).

Hull City: Solakis, Coyle (Drameh, 71), Ajayi (McNair, 65), Mendy (Herrington, 64), Giles (Targett, 85), Egan, Slater, Crooks, Stroud (Millar, 71), Belloumi, McBurnie.

Manchester United: Lammens, Maguire, Haven, Shaw, Mazraoui (Dalot, 80), Tielemans (Mainoo, 67), Santos (Šeško, 67), Fernandes, Cunha (Lacey, 80), Dorgu (Rashford, 46), Mbeumo.

Sarı kartlar: Dorgu (34), Crooks (42), Millar (90+6).

Böylece Manchester United, Premier Lig'in yeni sezonuna deplasmanda aldığı ağır bir mağlubiyetle başlayarak daha ilk haftadan taraftarlarını endişelendirdi.