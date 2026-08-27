Kylian Mbappe hat-trick yaptı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdi

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Kylian Mbappe hat-trick yaptı ve Real Madrid'e galibiyeti getirdi

İspanya La Liga'nın yeni haftasında Real Madrid , kendi sahasında Real Sociedad'ı 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşma, kraliyet kulübünün teknik direktörlük görevine geri dönen Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'daki ilk iç saha maçı olarak tarihe geçti ve Portekizli çalıştırıcı için ikinci döneminde başarılı bir başlangıç oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, maçın ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu. Devre arasına girilmeden hemen önce

Kylian Mbappe rakip fileleri havalandırarak Madrid formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetti. Ancak konuk ekip, Luka Sucic ile hızlı bir yanıt vererek devre arasına girilmeden skoru eşitledi ve tribünlerde kısa süreli bir endişe yarattı. İkinci yarıdaki yoğunluk ve Mbappe şovu

İkinci 45 dakikada ev sahibi ekip oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Kylian Mbappe iki gol daha atarak maçtaki ilk hat-trick'ini tamamladı. Ayrıca hücum oyuncusu Vinicius Junior da skorborda adını yazdırarak Madrid'in galibiyetini perçinledi. Takımın İngiliz orta sahası Jude Bellingham da maç boyunca kilit bir rol oynadı. Takım arkadaşlarına yaptığı iki kritik asistle hücumların etkili olmasını sağladı ve skoru belirleyen isimlerden biri oldu.

Jose Mourinho'dan övgü dolu sözler

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho, öğrencisi Kylian Mbappe'nin performansına ayrı bir parantez açarak profesyonel yaklaşımını övdü. Portekizli çalıştırıcı, Fransız forvetin saha içindeki oyununun yanı sıra takım sorumluluğunu üstlenmesini de takdirle karşıladı.

Mourinho, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu çocuk inanılmaz derecede iyi. Tatilden iki gün önce döndü ve takıma katılarak sorumluluk bilincini gösterdi. Teknik açıdan onu anlatmaya gerek bile yok ama Real Madrid ile tarih yazma konusundaki tutkusu takdire şayan."

Teknik direktör, sezon boyunca golcü oyuncudan kaç gol beklediği sorusuna pragmatik bir yanıt verdi. 40 gol atmasını ancak bunun karşılığında takımın kupalar kazanmasını tercih edeceğini belirtti.

Murabbiy mavsum davomida toʻpurar tomonidan kutilayotgan gollar soni haqidagi savolga pragmatik tarzda javob berdi. U 40 ta gol urilishini, lekin buning evaziga jamoa sovrinlarni qoʻlga kiritishini afzal bilishini bildirdi.

Real MadridKylian MbappeJose MourinhoLa LigaReal Sociedad
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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