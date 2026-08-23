Oleksandr Usyk zamanımızın en iyi 5 boksörünü açıkladı!

·104·Spor
Oleksandr Usyk zamanımızın en iyi 5 boksörünü açıkladı!

Ukraynalı şampiyonun listesinde Crawford, Canelo ve üç yıldız daha var

Eski mutlak dünya şampiyonu, yenilgisiz Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, kendi bakış açısına göre şu anda dünyanın en iyi beş boksörünü sıraladı.

Seçiminde profesyonel boksun en ünlü isimleri yer alıyor: Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul "Canelo" Alvarez, Anthony Joshua ve Tyson Fury.

Usyk'in bu listesindeki dikkat çekici nokta, daha önce ringde rakibi olan bir boksörün de dahil edilmiş olmasıdır.

1. Usyk kimleri en güçlü olarak görüyor?

Ukraynalı şampiyon, beş kişilik listesini şu şekilde oluşturdu:

  1. Terence Crawford

  2. Shakur Stevenson

  3. Saul "Canelo" Alvarez

  4. Anthony Joshua

  5. Tyson Fury

"Bu isimler Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saul 'Canelo' Alvarez, Anthony Joshua ve Tyson Fury," dedi Usyk. Sözlerini Sport.ua portalı aktardı.

2. Listedeki en büyük isimler

Usyk'in seçtiği beşli, farklı sıkletlerden ve boks okullarından temsilcileri bir araya getiriyor.

Terence Crawford — tekniği, maçı okuma yeteneği ve taktiksel esnekliği ile öne çıkan boksörlerden biri.

Shakur Stevenson — savunması ve teknik becerisiyle tanınan Amerikalı boksör.

Saul "Canelo" Alvarez — profesyonel bokstaki en ünlü şampiyonlardan biri. Meksikalı boksör, birçok sıklette şampiyonluk kemerleri kazandı.

Anthony Joshua — ağır sıklette iki kez eski dünya şampiyonu.

Tyson Fury — ağır sıklet eski dünya şampiyonu ve Usyk'in profesyonel kariyerindeki en ünlü rakiplerinden biri.

3. Usyk'in kendisi hala yenilgisiz

İlginç bir şekilde Usyk, listesine kendisini dahil etmedi.

Ukraynalı boksörün profesyonel kariyerinde 25 galibiyet bulunuyor. Bunların 16'sı nakavt veya teknik nakavt ile sonuçlandı.

En önemlisi, Usyk profesyonel kariyeri boyunca henüz hiç yenilgi almadı.

Profesyonel boks kariyerine Kasım 2013'te başladı.

4. Olimpiyatlardan mutlak dünya şampiyonluğuna

Usyk'in başarıları profesyonel boksla sınırlı değil.

Ukraynalı sporcu:

  • 2012 Olimpiyat Oyunları şampiyonu;

  • 2011 Dünya Şampiyonası galibi;

  • 2008 Avrupa Şampiyonası galibi unvanlarına sahiptir.

Ayrıca Usyk, Ukrayna'da onurlu spor ustası unvanına layık görülmüştür.

5. Usyk'in seçimi yeni bir tartışma başlatıyor

Dünyanın en iyi boksörleri listesi her zaman öznel bir konu olmuştur. Özellikle farklı sıkletlerdeki sporcuları tek bir sıralamada karşılaştırmak kolay değildir.

Bu nedenle Usyk'in seçimi de boks hayranları arasında hararetli tartışmalara neden olabilir.

Ancak beşli içindeki isimler bile bu listenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

Sonuç

Oleksandr Usyk, dünyanın en iyi beş boksörü olarak Terence Crawford, Shakur Stevenson, "Canelo" Alvarez, Anthony Joshua ve Tyson Furyisimlerini seçti.

Yenilgisiz kariyerine devam eden Ukraynalı şampiyon, kendi ismini bu listeye eklemedi.

Dikkat çekici olan, Usyk'in seçtiği beşli içinde ağır sıkletteki eski rakibi Tyson Fury de yer alıyor. Bu da Ukraynalı şampiyonun rakiplerine verdiği değerin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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