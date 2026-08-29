Kapalı sınırların darbesi: Finlandiya'nın doğu bölgelerinde neler oluyor?

·1·Dünya
Kapalı sınırların darbesi: Finlandiya'nın doğu bölgelerinde neler oluyor?

Finlandiya hükümetinin Rusya ile sınırları tamamen kapatma yönündeki siyasi kararı, ülkenin doğu ve sınır bölgelerinde ciddi bir ekonomik ve demografik krize yol açtı. Rus turist akışının durması, yerel işletmelere ve turizm sektörüne ağır bir darbe indirdi.

Finlandiya'nın «Naapuriseura» sivil toplum kuruluşu başkanı Yauri Varvikko, sınır bölgelerindeki yerel yönetimlerin, halkın kendi doğup büyüdükleri yerlerden hızla ve kitlesel olarak göç etme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

İşsizlik yüzde 20'ye yaklaşıyor: Doğu ile Batı arasındaki iki kat fark

Sınırların kapatılması, ülke iç ekonomisinde keskin bir dengesizliğe yol açtı:

  • İş kayıpları: Turizm, ticaret ve hizmet sektörlerindeki keskin daralmalar, halkı günlük gelir kaynaklarından mahrum bıraktı;

  • İki kat daha yüksek işsizlik: Finlandiya'nın doğu sınır bölgelerindeki işsizlik oranı neredeyse yüzde 20'ye ulaştı. Bu, ülkenin batı bölgelerindeki oranın neredeyse iki katıdır;

  • İş arayışıyla göç: İş bulamayan yerel vatandaşlar evlerini terk ederek başka şehirlere ve merkezi bölgelere taşınmak zorunda kalıyor.

Kasım 2023'ten beri süren kriz

Finlandiya yetkilileri tarafından Kasım 2023'te Rusya ile sınır kapılarını kapatma yönünde alınan karar, bölgelerin sosyal yapısını kökten değiştirdi:

  • Tehlikeli eğilim: Yauri Varvikko, mevcut durum değişmediği takdirde sınır bölgelerinin ıssızlaşmasının ve tam bir ekonomik çöküş yaşamasının kaçınılmaz hale geldiğini vurguluyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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