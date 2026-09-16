Lionel Messi Arjantin milli takımına geri dönüyor

Arjantin milli takımının efsanevi kaptanı Lionel Messi, kendi evindeki taraftarlarına veda etmek için milli takıma sansasyonel bir şekilde geri dönüyor. Goal.com'un haberine göre, 2026 Dünya Kupası sonrası ilk maçlarına hazırlanan «albiseleste» kadrosuna dahil edilen yıldız futbolcunun son uluslararası maçına çıkması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Edinilen bilgilere göre, Lionel Scaloni yönetimindeki teknik heyet, Ekim ayındaki FIFA milli maç arası için genişletilmiş kadroyu açıkladı. Milli takımdan geçici olarak ayrıldığını duyuran Messi, kendi vatandaşlarının önünde görkemli bir veda gecesi yaşamak amacıyla sahaya dönmeyi kabul etti.

Tarihi gece ve dünya şampiyonlarının buluşması

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) başkanı Chiqui Tapia, bu maçın tüm ülke için unutulmaz bir olay olacağını belirtti. Karşılaşma 6 Ekim'de Buenos Aires'teki ünlü «Monumental» stadyumunda Benin milli takımına karşı oynanacak.

AFA yönetimi, 2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanan tüm futbolcuları aileleriyle birlikte bu tarihi geceye davet ediyor. Taraftarlar, dünyanın en iyi futbolcusunun «son tangosunu» kendi gözleriyle görme fırsatı bulacaklar.

Yeni nesil ve kadrodaki değişiklikler

Teknik direktör Lionel Scaloni, tecrübeli oyuncuların yanı sıra Avrupa'nın güçlü liglerinde forma giyen genç yetenekleri de milli takıma dahil etti. Özellikle Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni ve Santiago Castro gibi gelecek vadeden gençler kadroda yer aldı.

Ayrıca Agustín Giay ve Leonardo Balerdi gibi isimler takıma geri döndü. Savunma oyuncusu Leonardo Balerdi, sakatlığı nedeniyle önceki Dünya Kupası'nı kaçırmıştı ve şimdi milli takıma yardımcı olmaya hazır. Öte yandan, diskalifiye ve emeklilik nedenleriyle Leandro Paredes ve Nicolás Otamendi gibi tecrübeli oyuncular bu kampta yer almadı.

Önümüzdeki sınavlar ve teknik direktörün geleceği

Başlangıçta Çin'de yapılması planlanan turnuvanın iptal edilmesinin ardından Arjantin milli takımı, Güney Amerika ve Afrika temsilcilerine karşı hazırlık maçları organize etti. Takım 30 Eylül'de Cordoba'da Bolivya, 3 Ekim'de Burkina Faso ve 6 Ekim'de Buenos Aires'te Benin ile karşılaşacak.

Bu duygusal maçların yanı sıra teknik direktör Lionel Scaloni'nin geleceği de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Uzmanın mevcut sözleşmesi Aralık ayında sona ereceği için AFA, kendisiyle yola devam etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.