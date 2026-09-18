NASA, SpaceX operasyonlarını sonlandıracağı için Starliner uzay aracına güveniyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing şirketinin Starliner uzay aracı için yakında iki ek insanlı görev daha sipariş etmeyi planlıyor. Ars Technica kaynaklarına göre bu karar, SpaceX'in popüler Crew Dragon aracından vazgeçme konusundaki kararlılığının ardından alındı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, SpaceX yönetimi 2030 yılına kadar veya daha öncesinde Crew Dragon'un operasyonlarını tamamen sonlandırma niyetinde olduğunu açıkça belirtti. Şirketin başkanı ve CEO'su Gwynne Shotwell, gelecekteki uçuşları garanti etmeyi reddederek, hükümetin başka bir tedarikçi olan Boeing ile de çalışması gerektiğini vurguladı.

Starliner programındaki riskler ve geçmişteki arızalar

NASA'nın Starliner aracına yaptığı yatırım, uzmanlar tarafından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor. Söz konusu araç, geçmiş dönemde bir dizi başarısızlık yaşadı. Özellikle 2019 ve 2022 yıllarındaki test uçuşlarında birçok ciddi teknik kusur tespit edilmişti.

Durum, Haziran 2024'teki ilk insanlı test sırasında daha da kritik bir hal aldı. O dönemde motorlardaki arıza nedeniyle astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Kısa bir süre sonra NASA, bu uçuşu en yüksek «A» kategorisinde bir acil durum olayı olarak resmen ilan etti.

Gelecekteki görevler ve finansman

Hatırlatmak gerekirse, o dönemde güvenlik nedeniyle astronotları Dünya'ya geri getirmek için rakip SpaceX şirketinin Crew Dragon aracını kullanmak zorunda kalmışlardı. Buna rağmen ajans, yaklaşık altı ay sonra Boeing'i tekrar ana insanlı programının merkezine getirmek zorunda kalıyor.

Yeni anlaşmaya göre NASA, sadece ek uçuşlar sipariş etmekle kalmayacak, aynı zamanda Starliner motor sistemindeki arızaların giderilmesi ve aracın yeni bir roketle fırlatılması için sertifikasyon süreçlerini de kısmen finanse edecek. Bu adım, gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıma konusunda alternatifleri korumak için gerekli bir önlem olarak görülüyor.