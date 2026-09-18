Real mı yoksa Barcelona mı? Harry Kane La Liga transferi hakkındaki tüm kartlarını açtı

·50·Spor
Real mı yoksa Barcelona mı? Harry Kane La Liga transferi hakkındaki tüm kartlarını açtı

Avrupa futbolunda yeni bir transfer sansasyonu filizleniyor! Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, İspanya'nın en prestijli yayınlarından biri olan Marcagazetesine verdiği sürpriz röportajda geleceğiyle ilgili tüm şüpheleri alevlendirdi. 33 yaşındaki İngiliz süper golcü, kariyeri boyunca La Liga'ya transfer olmaya çok yaklaştığını itiraf ederek İspanyol devlerine kapıyı açık bıraktı. Peki, Kane bir gün Madrid veya Katalonya'ya taşınabilir miydi ve şu anki planları neler?

Efsanelerin izinde: La Liga'ya saygı ve gizli teklifler

İspanya ligi ve devleri hakkında konuşan Harry Kane, çocukluk anılarını paylaştı:

  • İspanyol devlerine saygı: Golcü oyuncu; Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid'i dünyanın en büyük kulüpleri arasında gördüğünü belirtti;

  • Ronaldo ve Messi dönemi: İngiliz yıldız, tam olarak Cristiano ve Leo arasındaki La Liga'daki kızışan rekabeti izleyerek büyüdüğünü itiraf etti;

  • Geçmişteki ihtimal: Futbolcunun ifadelerine göre, İspanya'ya transferinin gerçeğe dönüşebileceği ciddi dönemler oldu.

Kapılar kapanmadı: "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum!"

"Böyle olabilecek zamanlar oldu. La Liga'ya büyük saygı duyuyorum. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid dünyanın en büyük kulüpleri arasında. Futbolda her şey olabilir. Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum ama şu an Almanya'da mutluyum," dedi Kane.

Golcü oyuncu Münih'teki hayatından memnun olduğunu söylese de, gelecek hakkında kesin bir garanti vermedi ve La Liga hayranlarında büyük bir umut uyandırdı.

Harry Kane: Rakamlar ve sözleşme durumu

Gösterge

Detaylar

Yaş

33 yaşında

Kulübe katıldığı tarih

2023'ten beri Bayern Münih'te forma giyiyor

Mevcut sezon istatistikleri

6 maç, 4 gol ve 1 asist

Mevcut sözleşme süresi

Haziran 2027'ye kadar imzalandı

Kane, Alman deviyle sözleşmesini uzatmazsa, İspanya liginde görünmesi tamamen gerçekçi bir ihtimale dönüşebilir.

Sizce Harry Kane'in oyun tarzı İspanyol devlerinden hangisine daha uygun; Real Madrid'e mi yoksa Barcelona'ya mı? O da La Liga'da Messi ve Ronaldo gibi iz bırakabilir miydi?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve bu ilginç röportajı tüm futbolsever arkadaşlarınızla Telegram üzerinden gönderin!

Harry KaneBayern MünihLa LigaBarcelonaTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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