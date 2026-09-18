City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?

·48·Spor
City'den 5-0'lık muazzam bir masterclass: Husanov'un performansı nasıl değerlendirildi?

İngiltere Lig Kupası'nın son şampiyonu Manchester Cityturnuvadaki yürüyüşüne müthiş bir başlangıç yaptı! Dördüncü turdan itibaren mücadeleye dahil olan Enzo Maresca'nın öğrencileri, Norwich City kalesine beş gol göndererek rakibini darmadağın etti. Ancak bu maç sadece farklı skorla değil, aynı zamanda Özbek savunmacı Abdukodir Husanov'un savunmadaki liderlik rolü ve ilk 11'deki genç yıldızların fantastik parlayışıyla tarihe geçti. Peki, prestijli İngiliz basını oyuncuları nasıl değerlendirdi ve gecenin kahramanı kim oldu?

Husanov alışıldık pozisyonunda: City savunması hatasız oynadı

Geçen maçta sağ kanatta görev yapan Abdukodir Husanov, bu kez kendi favori mevkisi olan stoper pozisyonuna döndü ve savunmayı başarıyla yönetti:

  • Güven veren savunma: Husanov, rakip forvetlere neredeyse hiç şans tanımayarak savunma hattının disiplinini korudu;

  • Rulli için rahat bir başlangıç: Kaleci Gerónimo Rulli, City formasıyla ilk maçına çıktı ancak Husanov liderliğindeki savunma sayesinde neredeyse hiç zorlanmadı;

  • Teknik direktörün güveni: Genç savunmacı, İngiltere Lig Kupası maçlarında takımın savunma merkezinin temel taşı haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Hücumda şov: Samba ve Allan'dan kusursuz başlangıç

Floyd Samba'nın ilk 11'deki başlangıcı fantastik geçti. İki gol attı ve topla olan becerisiyle maçın adamı oldu.

Genç forvet Floyd Samba iki gol atarken, yeni transferlerden Rayan Cherki, Brezilyalı Allan ve yedekten giren Ryan McAdoo da skor tabelasına adlarını yazdırdılar.

esteemedkompany.com'a göre oyuncu puanları

Oyuncu

Pozisyon

Puan

Performans değerlendirmesi

Floyd Samba

Forvet

9,5 / 10

İlk maçında duble ve maçın adamı

Ayoub Bouaddi

Orta Saha

8,5 / 10

Toplu ve topsuz oyunda sahanın en iyilerindendi

Allan

Kanat

8,0 / 10

İlk maçında gol attı ve asist yaptı

Rayan Cherki

Orta Saha

8,0 / 10

Şık bir gol, yüksek oyun kontrolü ve dripling

Abdukodir Husanov

Stoper

7,0 / 10

Kendi bölgesinde çok güvenliydi, savunmayı yönetti

Vitor Reis

Savunma

7,5 / 10

Sakin ve soğukkanlı bir performans

Nico O'Reilly

Kanat Bek

7,5 / 10

Sol kanattan rakibe sürekli tehlike yarattı

Mateo Kovacic

Orta Saha

7,5 / 10

Orta sahayı güvenle kontrol etti

Rayan Aït-Nouri

Savunma / Kanat

7,5 / 10

İki etkili asist yaptı

Ryan McAdoo

Forvet (Yedek)

7,5 / 10

Şık hareketler ve soğukkanlı bir gol

Rico Lewis

Kanat Bek

7,0 / 10

Kötü değildi ama parlak anları azdı

Kaden Braithwaite

Sol Bek

6,5 / 10

Ciddi bir hata yapmadı

Gerónimo Rulli

Kaleci

6,0 / 10

Kurtarış yapması gerekmedi, gol yemeden bitirdi

Sizce Abdukodir Husanov'un İngiltere Lig Kupası'ndaki bu istikrarlı performansı, Premier Lig'de ilk 11'e dönmesi için yeterli mi? Savunma merkezinde partneri kim olmalı?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek oyuncunun başarılarını takip eden arkadaşlarınızla bu analizi Telegram üzerinden gönderin!

Manchester CityAbdukodir Husanovİngiltere Lig KupasıFloyd SambaPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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