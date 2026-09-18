Starlink Mobile uluslararası iletişim lisansını aldı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX şirketine Starlink Mobile projesi için Section 214 uluslararası lisansını verdi. Bu önemli belge, şirkete ABD ile yabancı noktalar arasında trafik iletiminde bir iletişim operatörü olarak faaliyet gösterme hakkı tanımakta ve hizmetin küresel ölçekte genişletilmesi için yasal bir temel oluşturmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, daha önce verilen izinler SpaceX'in Starlink Mobile hizmetlerini yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde geliştirmesine olanak tanıyordu. Sınır ötesi hizmetlerin sunulabilmesi için ise FCC'nin özel onayı gerekiyordu. Artık uluslararası trafiğin yönlendirilmesindeki resmi kısıtlamalar kaldırıldı.

Küresel operatör olma yolunda bir adım

Belirtmek gerekir ki, Section 214 lisansı, ABD düzenleyicisinin uluslararası telekomünikasyon hizmetleri sunmak isteyen şirketler için öngördüğü standart bir mekanizmadır. Bu lisansın alınması, hizmetin diğer ülkelerde hemen ticari olarak başlayacağı anlamına gelmemekle birlikte, gelecekteki genişlemeler için gerekli bir düzenleyici şarttır.

Daha önce SpaceX şirketinin Starlink Mobile'ı basit bir uydu internetinden öte, tam teşekküllü bir mobil operatör seviyesine çıkarma niyetinde olduğuna dair haberler yayılmıştı. Şirket bu konuda bir dizi adım atarak yeteneklerini kademeli olarak genişletmeye devam ediyor.

Uzman ve ortakların görüşleri

Bununla birlikte, telekomünikasyon pazarındaki ana ortaklardan biri olan T-Mobile temsilcileri, uydu iletişiminin yoğun nüfuslu bölgelerde yer üstü baz istasyonlarının yerini tamamen alamayacağını vurguluyor. Onlara göre bu teknoloji, yer üstü ağlarını tamamlayıcı bir yardımcı araç görevi görecektir.

Uzmanlar buna neden olarak bant genişliğinin sınırlı olmasını ve binaların içinde sinyal yayılımındaki zorlukları göstermektedir. Buna rağmen, uluslararası lisansın alınmasının SpaceX için küresel pazarda yeni fırsatların kapısını açacağı şüphesizdir.