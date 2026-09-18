İnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke etti

·5·Spor
İnanılmaz hamle: Sindarov 2. kez vezirini feda ederek FIDE uzmanlarını şoke etti

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nın ikinci turunda, dünya satranç elitlerini hayrete düşüren tarihi bir olay yaşandı! Dünya şampiyonluğu için ana adaylardan biri olarak gösterilen Özbek büyükusta Javohir Sindarov, Peru takımına karşı oynadığı maçta sadece galibiyet almakla kalmadı, aynı zamanda yılın en güzel başyapıtlarından birini yarattı. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) resmi bir analiz yayınlayarak, Sindarov'un dahice fedakarlığını takdir etti. Peki, 31. hamlede tahtada nasıl bir mucize gerçekleşti ve rakip neden teslim olmaktan başka çare bulamadı?

Yüzde 98 mükemmellik ve Semerkant'taki üstünlük

Olimpiyatların 2. turu kapsamında Özbekistan milli takımı, Peru karşısında 3,5:0,5'lik skorla büyük ve güven verici bir galibiyet elde etti:

  • Kusursuz hesaplama: FIDE analizine göre Sindarov, oyunun başından belirleyici darbeye kadar tam yüzde 98 doğrulukla oynadı;

  • Sıradan bir galibiyetten vazgeçiş: Fazladan piyon avantajı sayesinde basit bir 31...Va1 hamlesi bile kolay bir galibiyeti garantilerdi;

  • Güçlü bir beyan: Ancak Sindarov sadece puan almayı değil, geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak dünyaya gücünü göstermeyi seçti.

İkinci vezir fedası ve mat ağı

FIDE resmi yorumunda, "Sindarov beklenmedik bir şekilde 31...Şf7!! gibi fantastik bir hamle yaptı ve böylece oyun sırasında ikinci kez vezirini feda etti" diye yazıyor.

Perulu satranç oyuncusu Flores Quillas, entrikanın arkasındaki tuzağı fark etmeyerek, 32.Vxf1 hamlesiyle veziri tahtadan aldı. Ancak dahilik bundan sonra başladı:

Dahice kombinasyon şeması

Adım / Hamle

Hareket

Durum analizi

31. hamle

31...Şf7!!

Vezir açıkça feda edilir, rakip tuzağa düşer

32. hamle

32.Vxf1 (rakip)

Perulu büyükusta fedakarlığı kabul eder

Belirleyici darbe

32...Kh3!!

Sindarov kale ile korkunç bir kontratak başlatır

Mat tehdidi

33...h6

Reddedilemez bir mat durumu yaratılır, kaçış yolu yoktur

Flores Quillas böylesine derin bir geometrik kombinasyon karşısında çaresiz kaldı ve mağlubiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Sindarov'un bu partisi Olimpiyat günlüğünde en parlak karşılaşma olarak ilan edildi.

Sizce Javohir Sindarov, Semerkant'taki Olimpiyatlarda kendi masasında altın madalya kazanıp dünya şampiyonluğu yolunda Magnus Carlsen veya Gukesh'e ciddi bir rakip olabilir mi? Böylesine dahice bir hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının bu tarihi zaferini tüm arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

Javohir SindarovSemerkant46. Dünya Satranç OlimpiyatlarıFIDESatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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