Husanov resitali: Özbek savunmacı, City'nin dünkü galibiyetinde çok yüksek puan aldı!

İngiltere Lig Kupası kapsamında Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester Cityile Norwich City arasındaki mücadele, Özbek taraftarlar için gerçek bir bayrama dönüştü! Enzo Maresca, 22 yaşındaki savunmacımız Abdukodir Husanov'u nihayet kendi asli pozisyonu olan stoperde sahaya sürdü ve bu karar yüzde 100 karşılığını verdi.

Beş golle kazanan İngiliz devinde Husanov, rakip forvetlere nefes aldırmadı ve saygın analistlerin takdirini kazandı. Peki, istatistik portalları lejyonerimize kaç puan verdi ve City'nin bir sonraki rakibi kim olacak?

Merkezde soğukkanlılık: Rakibe geçit yok

Daha önce teknik ekip, kanatlardaki sorunlar nedeniyle Husanov'u sağ ve sol bekte deniyordu. Norwich karşısında ise kendi yerine döndü:

Tam 90 dakika: Abdukodir, maçın başından son düdüğüne kadar hatasız bir performans sergiledi;

Gol yemeden tamamlanan maç: Husanov liderliğindeki savunma hattı, rakibin kendi kalesinde tehlike yaratmasına bile izin vermedi;

Oyun görüşü ve liderlik: Merkezde oynayan lejyonerimiz, savunmanın yanı sıra takımın hücumlarını geriden başlatmada da aktif rol oynadı.

8,1 puan ve takımda ilk 4'te

İstatistik odaklı ünlü Flashscore portalı, Özbek futbolcunun sahadaki güven veren performansını 8,1 puanla değerlendirdi. Husanov bu skorla takımın en iyi dört oyuncusu arasına girdi.

Savunmacımız sadece gol atan hücum oyuncularının hemen arkasında yer aldı ve savunma hattındaki oyuncular arasında en yüksek puanı elde etti.

Flashscore reytingi: Kim kaç puan aldı?

Futbolcu Rolü Flashscore puanı Floyd Samba İki golün sahibi, maçın adamı 8,4 Rayan Cherki Gol attı, sahadaki lider 8,2 Allan Gol sahibi, aktif oyun 8,2 Abdukodir Husanov Stoper, güven veren savunma 8,1 Ayyoub Bouaddi Orta saha, merkez kontrolü 8,1

Ayrıca maçtaki bir diğer golü de Ryan McAdoo kaydetti. Bu galibiyetle bir üst tura yükselen Manchester Cityşimdi kupa kapsamında Brighton takımıyla karşılaşacak.

Sizce, Abdukodir Husanov'un stoperdeki bu mükemmel oyunundan sonra Maresca onu Premier Lig'in önümüzdeki haftalarında da as stoper olarak sahaya sürer mi?

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