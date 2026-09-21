Semerkant'ta tarihi gerilim: Özbekistan, Hindistan devlerini dize getirdi

·23·Spor
Semerkant'ta tarihi gerilim: Özbekistan, Hindistan devlerini dize getirdi

Kadim ve genç Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda, turnuvanın ana favorilerinin karşı karşıya geldiği merkez mücadele gerçek bir dramayla sonuçlandı. Turnuvanın kaderini belirleyen 6. turda, Özbekistan erkek milli takımı, dünyanın en güçlü ve korkutucu kadrolarından biri olan Hindistan takımıyla tahta başında kıyasıya bir mücadeleye girdi ve 2,5 : 1,5'lik skorla dünya çapında bir zafere imza attı. Birinci masadaki süper mücadelede Nodirbek Abdusattorov, Rameshbabu Pragnanandha ile başa baş bir oyun sergileyerek berabere kaldı. İkinci ve dördüncü masalarda da şiddetli karşılaşmalar yaşandı; Javohir Sindarov, Arjun Erigaisi ile, Shamsiddin Vohidov ise dünya şampiyonluğu adayı Dommaraju Gukesh ile puanları paylaştı.

Karşılaşmanın kaderini ise 3. masada mucize yaratan Nodirbek Yakubboyev belirledi: Vatandaşımız, Hintlilerin en güçlü büyükustalarından biri olan Nihal Sarin'i ustalıkla mağlup ederek, Özbekistan'a tarihi 1 puanı ve genel zaferi getirdi. Paralel olarak devam eden ikinci takımımızın maçında ise «Özbekistan-2» kadrosu, İspanya takımını 2,5 : 1,5 skorla yendi. Abdimalik Abdisalimov'un güçlü rakibi Maksim Chigayev karşısında kazandığı zafer, genç satranç oyuncularımızın muazzam potansiyelini gözler önüne serdi.

Peki, Nodirbek Yakubboyev Sarin'i nasıl bir tuzağa düşürdü, ana takımımızın Hindistan karşısındaki zaferi şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek ve Olimpiyat altını Semerkant'ta mı kalacak?

«Yakubboyev'in hamlesi, 3 değerli beraberlik ve İspanya ile mücadele»: 6. turun 5 önemli olayı

Semerkant'taki Olimpiyatların 6. turunda kaydedilen temel satranç olayları:

  • Hindistan devi devrildi: Dünya sıralamasının liderleriyle dolu Hindistan ana kadrosu, Özbek büyükustalara 1,5 : 2,5 skorla yenildi;

  • Nodirbek Yakubboyev — turun kahramanı: Üçüncü masada Nihal Sarin karşısında kazanılan önemli zafer (1 : 0), tüm takım mücadelesinin kaderini belirledi;

  • Liderlerin karşılaşmasında uzlaşma: Nodirbek Abdusattorov (Pragnanandha'ya karşı), Javohir Sindarov (Erigaisi'ye karşı) ve Shamsiddin Vohidov (Gukesh'e karşı) karmaşık durumlarda sağlam savunma yaparak değerli 0,5 puanları hanelerine yazdırdılar;

  • «Özbekistan-2»nin onurlu direnişi: İspanya gibi deneyimli bir takımla yapılan mücadelede gençlerimiz 2,5 : 1,5 skorla galip geldi;

  • Abdimalik Abdisalimov'dan kişisel sansasyon: İkinci takımımızın temsilcisi Abdisalimov, uluslararası büyükusta Maksim Chigayev'i mağlup ederek günün en parlak partilerinden birini oynadı.

46. Dünya Satranç Olimpiyatları (Semerkant): 6. tur tam sonuçları

Özbekistan'ın birinci ve ikinci milli takımlarının kaydettiği rakamlar:

Masalar ve karşılaşmalar

1. takım temsilcisi

Rakip büyükusta

Maç skoru

Genel sonuç

Özbekistan — Hindistan

2,5 : 1,5 (ZAFER)

1. masa

Nodirbek Abdusattorov

Rameshbabu Pragnanandha

0,5 : 0,5

Berabere

2. masa

Javohir Sindarov

Arjun Erigaisi

0,5 : 0,5

Berabere

3. masa (Belirleyici maç)

Nodirbek Yakubboyev

Nihal Sarin

1 : 0

Yakubboyev'in zaferi

4. masa

Shamsiddin Vohidov

Dommaraju Gukesh

0,5 : 0,5

Berabere

İspanya — Özbekistan-2

1,5 : 2,5

1. masa

Jahongir Vahidov

Anton Guijarro David

0,5 : 0,5

Berabere

2. masa

Abdimalik Abdisalimov

Maksim Chigayev

1 : 0

Abdisalimov'un zaferi

3. masa

Muhammadzohid Suyarov

Jaime Santos Latasa

0,5 : 0,5

Berabere

4. masa

Humoyun Begmuratov

Daniil Yuffa

0,5 : 0,5

Berabere

Satranç ve büyükusta ekspertizi: Bu zafer neden şampiyonluğa yol açar?

Uluslararası satranç yorumcuları ve FIDE uzmanlarının temel sonuçları:

  • Psikolojik engelin aşılması: Hindistan bu Olimpiyatlara en korkutucu reytingli yıldızlarıyla (Gukesh, Erigaisi, Pragnanandha) gelmişti; onları yenmek, Özbekistan takımına turnuva tablosunda tek başına liderliğe çıkma ve ruhsal üstünlüğü ele geçirme imkanı veriyor;

  • Yakubboyev'in soğukkanlılığı: Nodirbek Yakubboyev'in takım maçlarında ağır yükü omuzlayıp en zor anlarda tam 1 puanı getirebilme yeteneği, Özbekistan'ı yenilmez bir monolit takıma dönüştürüyor;

  • Masalardaki stratejik denge: 1, 2 ve 4. masalarda Gukesh ve Erigaisi gibi agresif hücumcu satranç oyuncularına karşı beraberlikleri korumak, antrenör kadrosunun taktiğinin ne kadar kusursuz hazırlandığını gösterdi;

  • Yedek takımın potansiyeli: «Özbekistan-2»nin güçlü İspanya ile başa baş mücadelesi ve Abdisalimov'un Chigayev karşısındaki zaferi, ülkede entelektüel yedek gücün ne kadar derin olduğunun açık kanıtıdır.

Semerkant'taki 6. tur, Özbek satranç okulunun dünyadaki mutlak liderliğini bir kez daha kanıtladı ve takımımızı ana altın madalyaya çok yaklaştırdı.

Sizce Hindistan karşısında kazanılan bu zaferden sonra Özbekistan ana milli takımı, kendi evindeki 46. Olimpiyat kupasını kimseye kaptırır mı? 3. masada Sarin'i mağlup eden Nodirbek Yakubboyev'in oyununa nasıl bir not verirsiniz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun bu tarihi entelektüel zaferini tüm satranç severlerle ve yakınlarınızla paylaşın!

46. Dünya Satranç OlimpiyatlarıSemerkantNodirbek YakubboyevNihal SarinSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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