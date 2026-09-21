Xiaomi 18 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarına gizli ekran özelliği ekleniyor

Xiaomi, yaklaşan amiral gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin yeni bir özelliğini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre cihazlar, Smart Privacy Screen adlı donanım tabanlı gizlilik özelliğine sahip SuperPixel 2.0 ekranlarla donatılacak. Bu teknoloji, ekran görüntülerini yan taraftan bakan meraklı gözlerden korurken aynı zamanda yüksek görüntü kalitesini de garanti ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistemin temel avantajı esnekliğinde yatmaktadır. Standart koruyucu filmlerin veya yazılım filtrelerinin aksine kullanıcı, verileri tüm ekranda değil, yalnızca gerekli uygulamalar ve arayüz bölümleri için gizleyebilir. Özellikle belirli uygulama bildirimleri, uygulama pencereleri, bölünmüş ekran modu ve kilit ekranındaki mesajlar için korumayı ayrı ayrı etkinleştirme imkanı sunulmaktadır.

Smart Privacy Screen ve yönetim özellikleri

Gizlilik özelliğini yönetmek için birkaç pratik yöntem düşünülmüştür. Örneğin, küresel modu özel bir yapay zeka tuşuna atayarak tek bir dokunuşla etkinleştirmek mümkündür. Ayrıca, Super Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla da ayarları değiştirmek mümkündür; bunun için hangi verilerin hangi durumlarda korunması gerektiğini sözlü olarak belirtmek yeterlidir.

Bu gizli ekran teknolojisi, yeni SuperPixel 2.0 paketinin bir parçası haline geliyor. Şirket daha önce bu ekranlarda gelişmiş M11 malzemesinin kullanıldığını ve ekran çerçevelerinin sadece 0,99 mm olduğunu açıklamıştı. Akıllı telefonların resmi tanıtımı bu yılın 23 Eylül tarihine planlanmıştır.

Teknik özellikler ve fiyat politikası

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri sadece gelişmiş ekranı değil, aynı zamanda en son teknolojik gelişmeleri de bünyesinde barındırıyor. Haberlere göre amiral gemileri, modern 2 nm platform, her biri 200 MP olan iki modülü içeren Leica kamera sistemi ve %32 silikon içeren Jinshajiang bataryaları ile donatılacak.

Bununla birlikte, yüksek teknolojik bileşenler cihazların fiyatını da etkileyecektir. Xiaomi yöneticisi Lu Weibing, yeni nesil amiral gemilerinin seleflerine göre daha pahalı olacağını zaten doğrulamıştı.