Kylian Mbappe, Zinedine Zidane ile karşılaşmasını bir filme benzetti

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, gençliğinde kendisini Real Madrid tesislerine davet eden Zinedine Zidane ile milli takımda yaşadığı beklenmedik karşılaşmayı bir film sahnesine benzetti. Goal.com'un haberine göre, Fransa milli takımında teknik direktör değişikliği yaşanmasının ardından futbolcu bu anıyı kendine has bir şekilde hatırladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sinematik bir buluşma ve yeni bir dönem

Didier Deschamps'ın istifası ve yerine Zinedine Zidane'ın getirilmesi, Fransız futbolunda yeni bir sayfa açtı. Deschamps, 14 yıllık görev süresinin ardından Temmuz ayındaki Dünya Kupası yarı finalinde alınan mağlubiyet sonrası milli takımdan ayrılmıştı.

Kylian Mbappe, AS gazetesine verdiği röportajda Zidane ile 15 yıl önceki ilk karşılaşmasını anımsadı. O dönemde ünlü orta saha oyuncusunun, genç futbolcuyu bizzat Real Madrid antrenman tesislerine götürdüğü ortaya çıktı.

"Beni Real Madrid'e, antrenman tesislerine götüren ilk kişi oydu. O zamanlar 13 ya da 14 yaşındaydım, yani üzerinden epey zaman geçti. Şimdi ise o benim milli takımdaki antrenörüm. Bu bir film gibi ama harika ve gerçek" dedi Mbappe.

Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi var

Fransa milli takımı, yeni teknik direktör yönetiminde Türkiye'ye karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçlarına hazırlanıyor. Takımın önünde net hedefler var ve futbolcular yeni uzman yönetiminde başarıya ulaşmayı hedefliyor.

"Fransa ile yeni bir sürece başlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için önümüzde iki yıl var ve şu anki odak noktamız bu. Bu, yeni bir teknik direktörle başlayan yeni bir dönem" diye ekledi forvet oyuncusu.

Kulüpteki durum ve hakemler hakkındaki görüşler

Milli ara dışında Kylian Mbappe, sezon başlangıcını oldukça verimli geçirerek 8 maçta 8 gol atmayı başardı. Ancak kulübü, son turda Atletico Madrid'e karşı oynanan derbide 2-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmişti. Buna rağmen Mbappe, hakem tartışmalarına dahil olmamayı tercih etti ve konu hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

"Kendi düşüncelerim var ama bunları kendime saklıyorum. Hiçbir zaman böyle bir futbolcu olmadım ve olmayacağım da. Hakem de bir insan ve hata yapabilir, ancak bu konuyu daha fazla derinleştirmek istemiyorum" dedi Kylian Mbappe.