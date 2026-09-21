Xiaomi suyu üç saniyede ısıtan yeni dispenserini tanıttı

·8·Teknoloji
Xiaomi suyu üç saniyede ısıtan yeni dispenserini tanıttı

Xiaomi, Çin pazarında sadece üç saniye içinde kaynar su sağlama kapasitesine sahip yeni akıllı cihazı Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro'yu tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu teknolojik yeniliğin fiyatı 60 dolar olup, satışlarının bu yıl 28 Eylül'de başlaması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu cihazın temel ayırt edici özelliği, modern akışlı ısıtma sistemidir. Geleneksel cihazlardan farklı olarak bu dispenser, önceden ısıtılıp rezervuarda bekletilen suyu değil, doğrudan iletim sürecinde ısıtma özelliğine sahiptir.

Teknik özellikler ve ısıtma modları

Üreticinin belirttiğine göre, ısıtma elemanı içindeki su normal atmosfer basıncında 100 dereceye kadar ısınmaktadır. Su iletim hattı, ısıtıcı ve rezervuar tamamen gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiş olup, bu da kullanım güvenliğini sağlamaktadır.

Kullanıcı kolaylığı için cihazda standart olarak dört farklı sıcaklık modu bulunmaktadır:

  • Oda sıcaklığında su için 25 derece
  • Bebek maması hazırlamak için 45 derece
  • Çay demlemek için uygun olan 75 derece
  • Doğrudan kaynar su — 100 derece
Ayrıca kullanıcı, manuel olarak istediği kesin sıcaklığı seçebilir ve bunu çeşitli içecekler veya günlük ev ihtiyaçları için özelleştirebilir.

Ek kolaylıklar ve otomasyon

Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro, 2,8 litrelik kullanışlı ve çıkarılabilir bir rezervuar ile donatılmıştır. Gerektiğinde kullanıcı, özel esnek hortum yardımıyla cihazı büyük hacimli bir kaba veya başka bir harici su kaynağına da bağlayabilir.

Cihazın ön kısmında, bardak tabanlığa yerleştirildiği anda otomatik olarak yanan modern bir dijital LED ekran bulunmaktadır. Bu ekran üzerinden seçilen sıcaklık modunu ve çalışma sürecini takip etmek oldukça kolaydır.

Bunun yanı sıra cihaz, iç su borularını bağımsız olarak yıkayıp temizleyen otomatik temizleme fonksiyonu ile de donatılmıştır. Temizleme sürecinin ilerleyişi doğrudan entegre ekran üzerinde gösterilmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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