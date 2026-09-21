Xiaomi 220 dolarlık yeni üç bölmeli buzdolabını piyasaya sürdü

Ev aletleri pazarında yerini sağlamlaştıran Xiaomi markası, Çin'de yeni Xiaomi Mijia üç bölmeli buzdolabını satışa sundu. ixbt.com'a göre, devlet sübvansiyonu hesaba katıldığında cihazın fiyatı 1499 yuan veya yaklaşık 220 dolar seviyesinde. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni ev aleti, kompaktlığı ve işlevselliği ile öne çıkıyor. Toplam 271 litre hacme sahip olan cihaz, zemin alanında sadece 0,34 metrekare yer kaplıyor, bu da küçük mutfaklar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

İç yapı ve hacim dağılımı

Buzdolabının ana bölümleri farklı ihtiyaçlara göre düzenlenmiştir. Özellikle, ana soğutucu bölme 151 litre kapasiteye sahipken, dondurucu bölme 85 litrelik bir hacim kaplamaktadır. Geriye kalan 35 litre ise sıcaklığı ayrı olarak kontrol edilebilen bir bölgeye ayrılmıştır.

Bu özel bölge, -20 ile 5 derece arasında bir derece hassasiyetle sıcaklık ayarı yapılmasına olanak tanır. Orta kısım, ek soğutma alanı olarak kullanılabilir veya doğrudan dondurma moduna geçirilebilir.

Teknik özellikler ve enerji tasarrufu

Eğer orta kısım dondurma moduna geçirilirse, buzdolabının toplam kapasitesi daha da artar. Cihazın içinde kullanıcı kolaylığı için ayarlanabilir raflar, iki çekmece ve ürünleri düzenlemek için özel bir alan sunulmuştur.

Teknolojik açıdan model, buz oluşumunu önleyen 360 derecelik hava sirkülasyon sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca, frekans ayarlı bir kompresör, fan ve beş adet sıcaklık sensörü bulunmaktadır.

Gümüş iyonlarına dayalı özel bir modül, yüzde 99,99'a varan antibakteriyel koruma sağlayarak kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur. Birinci sınıf enerji verimliliğine sahip bu buzdolabı, günlük sadece 0,64 kWh elektrik tüketir ve gürültü seviyesi 36 desibeli geçmez.