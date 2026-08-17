Fransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandı

Fransa’da yeni futbol sezonu gerçek bir sürprizle başladı. Ülke Süper Kupası (Trophée des Champions) mücadelesinde, son Fransa Kupası’nın sahibi Lens kendi sahası olan görkemli Bollaert-Delelis Stadı’nda Ligue 1 şampiyonu Paris’in yıldızlarla dolu PSG ekibini konuk etti.

Sert ve mücadele dolu geçen karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Thauvin’in 32. dakikadaki golü ve 39. dakikadaki kırmızı kart

Maçın kaderi, ilk yarıda yaşanan ve oyunun seyrini keskin biçimde değiştiren birkaç pozisyonla belirlendi:

Thauvin’den galibiyet golü: Karşılaşmanın 32. dakikasında Lens’in deneyimli forveti Florian Thauvin Paris ekibinin kalesini isabetli bir vuruşla buldu ve skoru açtı (1-0);

Lens’in eksik kalması: Sadece 7 dakika sonra, 39. dakikada ev sahibi ekibin savunmacısı Antonio kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Lens, maçın 50 dakikadan uzun bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı;

PSG’nin sonuçsuz baskısı: Paris ekibi, kadrosundaki Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi ve oyuna sonradan giren Dembélé gibi yıldızlarla rakip kaleye aralıksız baskı kurdu ancak sağlam savunmayı aşamadı;

Mendes’in oyundan atılması: Karşılaşmanın sonlarına doğru, 87. dakikada PSG savunmacısı Nuno Mendes de doğrudan kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Fransa Süper Kupası. Final

Lens — PSG — 1-0

16 Ağustos, Bollaert-Delelis Stadı

Gol: Thauvin (32).

Lens kadrosu: Risser, Antonio, Ganiu, Ivanović (Aguilar, 46), Titraoui (Haïdara, 81), Abdulhamid, Khusanov (Bulatović, 65), Nawrocki, Sima (Fofana, 75), Thauvin (Skuras, 75), Udol.

PSG kadrosu: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Dean (Mendes, 60), Beraldo (Ruiz, 60), Vitinha, Zaïre-Emery (Drou, 82), Akliouche (Dembélé, 60), Kvaratskhelia (Mayulu, 70), Doué.

Sarı kartlar: Doué (64), Ruiz (89), Hakimi (90), Bulatović (90).

Kırmızı kartlar: Antonio (39) — Mendes (87).

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