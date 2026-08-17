Fransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandı

·17·Spor
Fransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandı

Fransa’da yeni futbol sezonu gerçek bir sürprizle başladı. Ülke Süper Kupası (Trophée des Champions) mücadelesinde, son Fransa Kupası’nın sahibi Lens kendi sahası olan görkemli Bollaert-Delelis Stadı’nda Ligue 1 şampiyonu Paris’in yıldızlarla dolu PSG ekibini konuk etti.

Sert ve mücadele dolu geçen karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Thauvin’in 32. dakikadaki golü ve 39. dakikadaki kırmızı kart

Maçın kaderi, ilk yarıda yaşanan ve oyunun seyrini keskin biçimde değiştiren birkaç pozisyonla belirlendi:

  • Thauvin’den galibiyet golü: Karşılaşmanın 32. dakikasında Lens’in deneyimli forveti Florian Thauvin Paris ekibinin kalesini isabetli bir vuruşla buldu ve skoru açtı (1-0);

  • Lens’in eksik kalması: Sadece 7 dakika sonra, 39. dakikada ev sahibi ekibin savunmacısı Antonio kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Lens, maçın 50 dakikadan uzun bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı;

  • PSG’nin sonuçsuz baskısı: Paris ekibi, kadrosundaki Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi ve oyuna sonradan giren Dembélé gibi yıldızlarla rakip kaleye aralıksız baskı kurdu ancak sağlam savunmayı aşamadı;

  • Mendes’in oyundan atılması: Karşılaşmanın sonlarına doğru, 87. dakikada PSG savunmacısı Nuno Mendes de doğrudan kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

Fransa Süper Kupası. Final

  • Lens — PSG — 1-0

  • 16 Ağustos, Bollaert-Delelis Stadı

  • Gol: Thauvin (32).

  • Lens kadrosu: Risser, Antonio, Ganiu, Ivanović (Aguilar, 46), Titraoui (Haïdara, 81), Abdulhamid, Khusanov (Bulatović, 65), Nawrocki, Sima (Fofana, 75), Thauvin (Skuras, 75), Udol.

  • PSG kadrosu: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Dean (Mendes, 60), Beraldo (Ruiz, 60), Vitinha, Zaïre-Emery (Drou, 82), Akliouche (Dembélé, 60), Kvaratskhelia (Mayulu, 70), Doué.

  • Sarı kartlar: Doué (64), Ruiz (89), Hakimi (90), Bulatović (90).

  • Kırmızı kartlar: Antonio (39) — Mendes (87).

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

LensPSGFlorian ThauvinFransa
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Resmen: İskoçya Milli Takımı’na yeni teknik direktör atandı!Resmen: İskoçya Milli Takımı’na yeni teknik direktör atandı!Bugün, 09:27Maresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladıMaresca, Arsenal karşısındaki 0-3’lük yenilginin nedenlerini açıkladıBugün, 09:13Mourinho'nun değerlendirmesi: Real yeni sezona hangi durumda giriyor?Mourinho'nun değerlendirmesi: Real yeni sezona hangi durumda giriyor?Bugün, 09:04Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...Wembley'deki şov: Arteta zaferin sırrının ne olduğunu açıkladı...Bugün, 08:58Resmî: «Barcelona» ve «Manchester City» Rodri transferi için anlaşmaya vardı!Resmî: «Barcelona» ve «Manchester City» Rodri transferi için anlaşmaya vardı!Bugün, 08:54«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!«Paxtakor» yenilgisinin ardından Ro‘ziqul Berdiyev’den olay yaratan röportaj!Dün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?