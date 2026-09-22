Darya Latisheva Asya Oyunları'nda yine madalya kazandı: Üç kez madalya sahibi oldu

·66·Spor
Darya Latisheva Asya Oyunları'nda yine madalya kazandı: Üç kez madalya sahibi oldu

Özbekistan delegasyonu, XX. Yaz Asya Oyunları'nda bir madalya daha kazandı. Gösteri programında yer alan Darya Latisheva, hakemlerden 19,413 puan alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, onun Asya Oyunları'ndaki kişisel madalya sayısını üçe çıkardı.

Özbekistanlı sporcuların 2026 Asya Oyunları'ndaki başarılı performansları devam ediyor. Bir sonraki madalya Darya Latisheva'nın hanesine yazıldı.

Özbekistan'ı temsil eden sporcu, gösteri programında yeteneklerini sergileyerek hakemlerden 19,413 puan topladı.

Bu puan, Latisheva'nın yarışmada ikinci sırayı almasını ve podyuma çıkmasını sağladı.

19,413 puan — Latisheva'ya gümüş madalyayı getirdi

Gösteri programında sporcuların tekniği, hareketlerin uygulama kalitesi ve performansın icrası gibi unsurlar hakemler tarafından değerlendirilir.

Darya Latisheva performansını yüksek bir sonuçla tamamladı.

Hakemler programına 19,413 puan verdi. Nihai sonuçlara göre bu puan ikincilik için yeterli oldu.

Böylece Özbekistan delegasyonunun hanesine bir gümüş madalya daha eklendi.

Bu, Latisheva'nın Asya Oyunları'ndaki üçüncü madalyası

Darya Latisheva'nın bugünkü sonucu sadece Özbekistan delegasyonu için yeni bir başarı olmadı.

Gümüş madalya, sporcunun Asya Oyunları'ndaki kişisel madalya sayısını üçe çıkardı.

Böylece Latisheva, Asya Oyunları'nda üç kez madalya kazanan sporcu unvanını elde etti.

Onun bu yeni madalyası, Özbekistan sporu için de önemli başarılardan biri oldu.

Özbekistan delegasyonunun madalya sayısı artıyor

2026 Asya Oyunları'nda Özbek sporcular birçok branşta madalya mücadelesi veriyor.

Yarışmaların farklı dallarında Özbek sporcuların madalya kazanması, delegasyonun genel madalya tablosunu güçlendiriyor.

Darya Latisheva'nın gümüş madalyası da bu tabloya eklenen yeni bir başarı oldu.

Önemli olan nokta, bu madalyanın sporcunun kendisi için de özel bir anlam taşımasıdır. Çünkü Asya Oyunları'ndaki kişisel madalya sayısını üçe çıkardı.

Podyumda bir Özbekistan temsilcisi daha

Gösteri programında ikinci sırayı alan Darya Latisheva, ödül töreninde podyuma çıktı.

Onun 19,413 puanlık sonucu Özbekistan delegasyonu için yeni bir gümüş madalyayı garantiledi.

Asya Oyunları'nda madalya mücadelesi devam ediyor. Bu da Özbek sporcuların önünde daha birçok yarışma ve madalya fırsatı olduğu anlamına geliyor.

Darya Latisheva'nın gümüş madalyası ise bu turnuvada Özbekistan delegasyonuna eklenen yeni bir başarı olarak tarihe geçti. Sporcunun kişisel madalya sayısı ise üçe ulaştı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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