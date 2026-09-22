XX Yaz Asya Oyunları: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoya'da gümüş madalya kazandı

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XX Yaz Asya Oyunları: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoya'da gümüş madalya kazandı

Özbekistanlı Firdavs Atamuradov, XX Yaz Asya Oyunları'nda finale kadar yükselerek karma dövüş sanatlarının (MMA) modern disiplininde -60 kilogram sıkletinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde Tacikistan temsilcisi Mirzobek Umarov ile karşılaştı.

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde düzenlenen XX Yaz Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti bir madalya daha kazandı.

Bu kez ödül, karma dövüş sanatlarının modern disiplininde -60 kilogram sıkletinde yarışan Firdavs Atamuradov'un hanesine yazıldı.

Sporcumuz turnuva boyunca birçok güçlü rakibini yenerek final aşamasına kadar ulaştı.

Atamuradov finale nasıl ulaştı?

Firdavs Atamuradov'un Asya Oyunları'ndaki mücadelesi -60 kg sıkletindeki maçlarla başladı.

Turnuvanın ilk aşamalarından itibaren Özbek sporcu başarılı sonuçlar elde etti. İlk olarak Taylandlı Nattavut Kayevxanchum'u pes ettirerek mağlup etti. Bir sonraki turda ise Çin Taipeisi temsilcisi Chan Li'yi hakem kararıyla yendi.

Çeyrek finalde de Atamuradov'un üstünlüğü devam etti. Yine Chan Li ile karşılaşan sporcumuz, maçı 3:0 kazandı.

Yarı finalde ise Özbek sporcu, Kırgızistan temsilcisi Dastan Kanibek Ulu ile karşılaştı. Atamuradov bu maçı 2:0 kazanarak finale yükseldi.

Böylece Firdavs Atamuradov, -60 kg sıkletinde Asya Oyunları'nın altın madalyası için mücadele etme hakkı kazandı.

Finalde Tacik rakip ile karşılaştı

Altın madalya için yapılan final maçında Atamuradov, Tacikistan temsilcisi Mirzobek Umarov'un karşısına çıktı.

Maçın sonunda Umarov galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Atamuradov ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuç olarak Özbek sporcu XX Yaz Asya Oyunları'nın başkan yardımcısıoldu.

Bu, Özbekistan heyeti için ikinci gümüş madalya

Firdavs Atamuradov'un sonucu, Özbekistan heyeti için Aichi-Nagoya'daki bu Asya Oyunları'ndaki ikinci gümüş madalya oldu.

Belirtmek gerekir ki, karma dövüş sanatları XX Asya Oyunları programına ilk kez dahil edildi. Özbekistan adına bu branşta Firdavs Atamuradov'un yanı sıra Hilola Sobirova ve Nodirbek Shavkatov da yarışıyor.

Nodirbek Shavkatov -71 kilogram sıkletinde bronz madalya kazandı. Hilola Sobirova ise kadınlar -60 kilogram sıkletinde finale yükseldi.

Atamuradov'un gümüşü madalya koleksiyonunu genişletti

Firdavs Atamuradov'un ödülü, Özbekistan heyetinin toplam madalya sayısına bir yenisini daha ekledi.

Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Atamuradov'un gümüş madalyasıyla birlikte Özbek sporcular Aichi-Nagoya'daki turnuvada toplam dört madalyakazandı: bir altın, iki gümüş ve bir bronz.

Daha önce karate müsabakalarında Abdulvahob Rashidov altın, Humoyunmirzo Halimov gümüş madalya almış, Nodirbek Shavkatov ise MMA branşında bronz madalyaya layık görülmüştü.

Firdavs Atamuradov'un sonucu ise Özbekistan'ın MMA branşında Asya Oyunları'ndaki ilk katılımında final aşamasında madalya kazandığı anlamına geliyor.

Böylece Aichi-Nagoya'daki müsabakalarda Özbekistan heyetinin hanesine bir gümüş madalya daha eklendi. Firdavs Atamuradov -60 kilogram sıkletinde finale kadar yükselerek Asya Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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