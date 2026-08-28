Tarihi sansasyon: Özbekistan kürek sporunda Dünya Şampiyonu oldu!

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası'nda Özbekistan spor tarihine yeni bir sayfa açıldı. Yarışmanın 27 Ağustos final müsabakalarında vatandaşlarımız eşsiz bir sonuç kaydederek podyumun en üst basamağına çıktı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisinin bildirdiğine göre, bu başarı Özbek kürek sporu tarihinde büyükler kategorisindeki dünya şampiyonalarında kazanılan ilk altın madalya olarak altın harflerle tarihe kazındı.

Nurmatov ve Safaraliyev ikilisinin benzersiz ustalığı

Müsabakanın hafif sıklet çiftler (LM2x) kategorisinde yarışan sporcularımız, dünyanın en güçlü rakiplerini geride bıraktı:

Altın finiş: Shahzod Nurmatov ve Sobir Safaraliyev ikilisi, mesafeyi yüksek hız ve mükemmel bir uyumla tamamlayarak dünya şampiyonasının baş ödülü olan altın madalyanın sahibi oldu;

Podyum sıralaması: Çetin mücadelelere sahne olan finalde gümüş madalya Almanya temsilcilerine, bronz madalya ise ABD milli takımı sporcularına gitti.

Olimpiyat yolunda dev bir adım

Özbekistanlı kürekçilerin dünyanın önde gelen ülkelerinin temsilcilerini geride bırakarak küresel şampiyonada zafer kazanması, ülkemizde bu spor dalının yeni bir kalite seviyesine ulaştığının kanıtıdır.

Bu tarihi zafer, sadece sporcularımızın yeteneğini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda yaklaşan büyük uluslararası müsabakalar ve Olimpiyat Oyunları öncesinde milli takımımızın itibarını önemli ölçüde artırdı.