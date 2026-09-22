Hilola Sobirova Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Hilola Sobirova, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonuna bir madalya daha kazandırdı. -60 kg sıkletinde geleneksel MMA branşında mücadele eden sporcu, finale kadar yükselerek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Japonya'da düzenlenen XX. Yaz Asya Oyunları'nda Özbek sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor.

Karma Dövüş Sanatları'nda da Özbek temsilciler yeteneklerini sergiliyor. Bu kez yeni madalya Hilola Sobirova'nın hanesine yazıldı.

Özbekistanlı kadınlar geleneksel kategorisinde -60 kg sıkleti'nde finale çıkarak Asya Oyunları ikincisi oldu.

Hilola Sobirova finale nasıl ulaştı?

Sobirova turnuvayı istikrarlı bir şekilde sürdürerek final maçına kadar geldi.

Yarı finalde Özbek sporcu, Kamboçyalı rakibi Cheng Daling ile karşılaştı. İki rauntta da üstünlüğünü koruyan Sobirova, final biletini kaptı.

Bu sonuç, Özbek temsilcinin Asya Oyunları'nda geleneksel MMA branşında altın madalya için mücadele etmesini sağladı.

Finalde ise rakibi Singapurlu Xun Teo idi. Singapur Milli Olimpiyat Komitesi'ne dayanan CNA, final öncesinde Teo ve Sobirova arasındaki maçı -60 kg altın madalya maçı olarak duyurmuştu.

Finalde Singapurlu sporcu üstün geldi

Altın madalya için oynanan final maçında Hilola Sobirova, Singapurlu Xun Teo ile karşı karşıya geldi.

Sonuçta Singapurlu sporcu galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Sobirova ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Böylece Özbek temsilci, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları gümüş madalya sahibioldu.

Asian Mixed Martial Arts Association sıralamasında da Sobirova'nın Aichi-Nagoya 2026'daki başarısı, geleneksel MMA kadınlar -60 kg kategorisinde ikincilik olarak tescillendi.

Özbek MMA'sı için önemli bir başarı

Hilola Sobirova'nın gümüş madalyası başka bir açıdan da dikkat çekici.

MMA, Asya Oyunları programına ilk kez dahil edildi. Özbekistan bu branşta birçok sporcuyla temsil ediliyor.

Sobirova'nın finale çıkması, Özbekistan'ın bu spor dalında Asya Oyunları'ndaki ilk katılımında madalya mücadelesi verdiğini gösterdi.

Turnuvadaki yolu yarı finalde bitmedi; aksine sporcu altın madalya için final maçına kadar ulaştı.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın bir madalyası daha

Hilola Sobirova'nın gümüş madalyası, Özbekistan delegasyonunun Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları madalya tablosuna eklendi.

MMA müsabakalarında Özbekistan'ı temsil eden sporcular arasında Firdavs Atamurodov ve Nodirbek Shavkatov da bulunuyor. Olimpiyat Komitesi verilerine göre erkeklerde Firdavs Atamuratov -60 kg, Husniddin Nasriddinov -65 kg; kadınlarda ise -60 kg'da Mushtariybonu Omonkeldiyeva ve -71 kg'da Nodirbek Shavkatov yer alıyor.

Bununla birlikte, diğer branşlarda da Özbek temsilciler madalya için mücadele etmeye devam ediyor.

Hilola Sobirova ise Aichi-Nagoya'daki tarihi MMA müsabakalarında finale çıkarak Özbekistan'a bir gümüş madalya daha kazandırdı. -60 kg sıkletinde Asya Oyunları ikincisi olarak podyumdaki yerini aldı.