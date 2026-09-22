Hilola Sobirova Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

·55·Spor
Hilola Sobirova Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Hilola Sobirova, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonuna bir madalya daha kazandırdı. -60 kg sıkletinde geleneksel MMA branşında mücadele eden sporcu, finale kadar yükselerek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Japonya'da düzenlenen XX. Yaz Asya Oyunları'nda Özbek sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor.

Karma Dövüş Sanatları'nda da Özbek temsilciler yeteneklerini sergiliyor. Bu kez yeni madalya Hilola Sobirova'nın hanesine yazıldı.

Özbekistanlı kadınlar geleneksel kategorisinde -60 kg sıkleti'nde finale çıkarak Asya Oyunları ikincisi oldu.

Hilola Sobirova finale nasıl ulaştı?

Sobirova turnuvayı istikrarlı bir şekilde sürdürerek final maçına kadar geldi.

Yarı finalde Özbek sporcu, Kamboçyalı rakibi Cheng Daling ile karşılaştı. İki rauntta da üstünlüğünü koruyan Sobirova, final biletini kaptı.

Bu sonuç, Özbek temsilcinin Asya Oyunları'nda geleneksel MMA branşında altın madalya için mücadele etmesini sağladı.

Finalde ise rakibi Singapurlu Xun Teo idi. Singapur Milli Olimpiyat Komitesi'ne dayanan CNA, final öncesinde Teo ve Sobirova arasındaki maçı -60 kg altın madalya maçı olarak duyurmuştu.

Finalde Singapurlu sporcu üstün geldi

Altın madalya için oynanan final maçında Hilola Sobirova, Singapurlu Xun Teo ile karşı karşıya geldi.

Sonuçta Singapurlu sporcu galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Sobirova ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Böylece Özbek temsilci, Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları gümüş madalya sahibioldu.

Asian Mixed Martial Arts Association sıralamasında da Sobirova'nın Aichi-Nagoya 2026'daki başarısı, geleneksel MMA kadınlar -60 kg kategorisinde ikincilik olarak tescillendi.

Özbek MMA'sı için önemli bir başarı

Hilola Sobirova'nın gümüş madalyası başka bir açıdan da dikkat çekici.

MMA, Asya Oyunları programına ilk kez dahil edildi. Özbekistan bu branşta birçok sporcuyla temsil ediliyor.

Sobirova'nın finale çıkması, Özbekistan'ın bu spor dalında Asya Oyunları'ndaki ilk katılımında madalya mücadelesi verdiğini gösterdi.

Turnuvadaki yolu yarı finalde bitmedi; aksine sporcu altın madalya için final maçına kadar ulaştı.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan'ın bir madalyası daha

Hilola Sobirova'nın gümüş madalyası, Özbekistan delegasyonunun Aichi-Nagoya 2026 Asya Oyunları madalya tablosuna eklendi.

MMA müsabakalarında Özbekistan'ı temsil eden sporcular arasında Firdavs Atamurodov ve Nodirbek Shavkatov da bulunuyor. Olimpiyat Komitesi verilerine göre erkeklerde Firdavs Atamuratov -60 kg, Husniddin Nasriddinov -65 kg; kadınlarda ise -60 kg'da Mushtariybonu Omonkeldiyeva ve -71 kg'da Nodirbek Shavkatov yer alıyor.

Bununla birlikte, diğer branşlarda da Özbek temsilciler madalya için mücadele etmeye devam ediyor.

Hilola Sobirova ise Aichi-Nagoya'daki tarihi MMA müsabakalarında finale çıkarak Özbekistan'a bir gümüş madalya daha kazandırdı. -60 kg sıkletinde Asya Oyunları ikincisi olarak podyumdaki yerini aldı.

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lamine Yamal sahte söylentiler ve basın baskısıyla başa çıkma hakkında konuştuLamine Yamal sahte söylentiler ve basın baskısıyla başa çıkma hakkında konuştuBugün, 23:15Lionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyorLionel Messi Arjantin milli takım kariyerini noktalıyorBugün, 23:10Abduvohid Ne’matov Dünya Kupası sonrası gelen sert eleştirilere nasıl yanıt verdi?Abduvohid Ne’matov Dünya Kupası sonrası gelen sert eleştirilere nasıl yanıt verdi?Bugün, 21:58Özbekistan Futsal Milli Takımı, Hollanda ile oynanan gollü maçta mağlup olduÖzbekistan Futsal Milli Takımı, Hollanda ile oynanan gollü maçta mağlup olduBugün, 21:29«The Ring» boks dergisi Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson karşılaşmasını duyurdu«The Ring» boks dergisi Javohir Ummataliyev ve Shakur Stevenson karşılaşmasını duyurduBugün, 19:27Özbekistan U-23 çeyrek finalde Suudi Arabistan ile karşılaşacakÖzbekistan U-23 çeyrek finalde Suudi Arabistan ile karşılaşacakBugün, 19:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu