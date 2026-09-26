Bill Gates'ten ciddi uyarı: AI milyarlarca insan için risk oluşturabilir

·5·Teknoloji
Bill Gates'ten ciddi uyarı: AI milyarlarca insan için risk oluşturabilir

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, AI teknolojisinin hızlı gelişimiyle ilgili risklerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Hükümetlerin bu teknolojinin getireceği değişimlere yeterince hazırlıklı olmadığını vurguladı.

Gates'e göre, AI yeteneklerinin genişlemesi, kötü niyetli kişiler tarafından yanlış kullanıldığında ciddi tehlikeler yaratabilir. Bununla birlikte, AI'nın tıp, eğitim ve tarım alanlarında büyük faydalar sağlama potansiyeline de dikkat çekti.

Gates, hükümetlerin AI ile ilgili riskleri yönetmek için yeterince hazırlıklı olmadığını belirtti.

Gates, AI gelişiminin uluslararası düzeyde koordine edilmesi ve devletler arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Özellikle siber güvenlik ve toplumsal etkiler gibi alanlarda hükümet denetiminin önemini vurguladı. Şu an için AI nedeniyle milyarlarca insanın hayatını kaybedeceğine dair kesin bir bilimsel sonuç bulunmamaktadır. Bu tür senaryolar, AI'nın uzun vadeli risklerine ilişkin tartışmaların bir parçasıdır; uzmanlar bunun olasılığı ve zamanlaması konusunda ortak bir görüşe sahip değildir.

Bill GatesMicrosoftYapay ZekaSiber GüvenlikTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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