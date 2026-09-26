Abdukodir Husanov'u Manchester City'ye getiren temel faktör belli oldu

Abdukodir Husanov'un Manchester City'ye transferi, Özbek futbol tarihinin en önemli olaylarından biri oldu. Ancak Manchester ekibinin, Özbek savunmacıyı ilk aşamadan itibaren ana aday olarak görmediği ortaya çıktı. Derinlemesine analiz süreci, oyuncunun diğer yönlerini ortaya çıkardı; özellikle hızı ve savunma arkasındaki alanı sigortalama yeteneği scoutların dikkatini çekti.

BBC Sport analizinde belirtildiği üzere, Husanov'un fiziksel verileri Manchester City uzmanlarının ciddi ilgisini çekti. Özellikle yüksek hız ve çeviklik konusundaki sonuçları yüksek puan aldı.

Bu bilgi, Özbek oyuncunun Avrupa futbolundaki yolculuğunun önemli detaylarından birini gözler önüne seriyor.

Husanov ilk 50 aday arasında bile yoktu

Husanov, Lens'te forma giyerken Manchester City scoutları birçok oyuncuyu takip ediyordu.

Ancak BBC verilerine göre, Özbek savunmacı başlangıçta kulüp tarafından değerlendirilen 50 kişilik genişletilmiş listeye bile dahil edilmemişti.

Durum, ek analizlerden sonra değişti.

Manchester City analistleri, Husanov hakkındaki verileri daha derinlemesine inceleyerek sahadaki fiziksel yeteneklerine odaklanmaya başladı. Özellikle savunma hattının arkasında oluşan boşlukları hızla kapatma yeteneği öne çıktı.

- Abdukodir'in fiziksel verileri, özellikle savunma hattı arkasındaki alanı sigortalamak için hızlı hareket etme ve çeviklik konusundaki sonuçları gerçekten çok üst düzeydeydi. Husanov'un hızı ve çevikliği, Manchester City scoutlarının dikkatini çeken temel unsurlardan biriydi.

Bu veriler, üst düzey futbolda, özellikle savunma hattını önde kuran takımlar için büyük önem taşıyor.

Scoutları hayrete düşüren fiziksel veriler

Husanov'un oyun tarzında hız özel bir yere sahip.

Savunmacı, rakip forvete karşı bire bir pozisyonlarda hareket etmenin yanı sıra, arka hattaki boş alanları da hızla kapatabiliyor. Manchester City gibi yüksek savunma hattı kullanan bir takımda bu özellik önemli faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

BBC analizinde de tam olarak Husanov'un savunma arkasındaki alanı sigortalamak için hızlı hareket etmesi ve çevikliği özel olarak vurgulandı.

Böylece, Lens'teki istatistiksel veriler, Özbek oyuncunun scoutların gözündeki statüsünü değiştirmeye yardımcı oldu.

Ancak City, onun bir başka yönünü daha geliştirmeyi hedefledi

Husanov'un fiziksel yetenekleri yüksek değerlendirilse de, scoutlar oyununda daha da geliştirilebilecek yönler olduğunu da not etti.

Konu, öncelikle topla oynama, teknik ve pozisyon bilgisi hakkında.

Bu nokta savunmacı için özellikle önemli. Çünkü Manchester City'de stoperlerden sadece rakip ataklarını durdurmaları değil, aynı zamanda atakları ilk pasla başlatmaları, baskı altında topa sahip olmaları ve pozisyonel kurulumda aktif rol almaları da bekleniyor.

Husanov'un İngiltere'ye transferinden sonra tam olarak bu alanlarda gelişim kaydettiğine dair bilgiler de BBC analizinde yer alıyor.

Manchester City'deki dönem Husanov'u değiştiriyor

Abdukodir Husanov Ocak 2025'te Lens'ten Manchester City'ye transfer olduktan sonra İngiliz futbolunda yeni bir aşamaya başladı.

BBC uzmanlarının aktardığı kulüp yetkililerinin görüşlerine göre, oyuncunun topla oynama verileri transferden sonra önemli ölçüde iyileşti.

Yani City için Husanov transferi, sadece hazır bir oyuncuyu getirmek değil, aynı zamanda mevcut güçlü yönlerini koruyarak teknik ve taktik potansiyelini daha da artırma projesi olarak görüldü.

Özbek futbolu için önemli bir sonuç

Abdukodir Husanov'un yolu özel bir öneme sahip. Belarus ligindeki kariyerinin ardından Fransa'nın Lens kulübüne geçerek Ligue 1'de tecrübe kazandı. Ardından İngiltere Premier Ligi'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Manchester City kadrosuna katıldı.

Böylece Husanov Fransa ve İngiltere liglerinin en üst seviyelerinde forma giyen ilk Özbek futbolcu olarak tarihe geçti.

İşin en ilginç yanı ise City'ye giden yolunun gizli kalmış olması. İlk 50 aday arasında yer almayan oyuncu, derinlemesine analitik analizlerden sonra scoutların odak noktasına girdi.

Hızı, çevikliği ve savunma arkasındaki alanları sigortalama yeteneği, Manchester City'nin ciddi ilgisini çeken temel faktörlerden biri oldu.

Husanov'un mevcut kariyeri ise bu transferden sonraki sürecin bir başka önemli parçasını gösteriyor: Avrupa'da kendini kanıtlayan Özbek savunmacı, artık sadece fiziksel yetenekleriyle değil, topla oynama ve taktiksel açıdan da gelişim sürecinden geçiyor.