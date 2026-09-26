Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle endişeli

Real Madrid, yıldız forveti Kylian Mbappe'nin dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ciddi bir endişe yaşıyor. Fransa milli takımının kaptanı olan golcü oyuncu, milli formayla çıktığı maçta galibiyet golünü atmasına rağmen sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı ve bu durum, eflatun-beyazlı ekibin yaklaşan kritik maçları öncesinde teknik heyeti zor durumda bıraktı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Zinedine Zidane, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta Türkiye karşısında 1-0'lık galibiyet elde etti. Karşılaşmadaki tek golün sahibi Kylian Mbappe oldu. Ancak maçın son dakikalarında yaşanan talihsizlik, takımın sevincini gölgeledi.

Sakatlık detayları ve tıbbi kontroller

Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) açıklamasına göre, sol diz bağlarından sakatlanan oyuncunun dizinde hiperekstansiyon (aşırı gerilme) tespit edildi. Bu nedenle futbolcu milli takım kampından çıkarıldı ve acilen İspanya'ya, Real Madrid sağlık ekibinin yanına gönderildi.

Kulüp sağlık görevlileri, oyuncunun durumunu netleştirmek için kapsamlı tetkiklere başladı. Uzmanların ilk tahminlerine göre, sakatlığın ciddiyetine bağlı olarak iyileşme süreci şu şekilde olabilir:

Hafif zorlanma: 2 ila 3 hafta arası ara

Orta dereceli sakatlık: 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalma

Komplikasyon durumunda: 8 ila 12 haftalık iyileşme süreci

Türkiye maçından sonra olumlu sayılabilecek tek gelişme, Mbappe'nin soyunma odasından koltuk değneği veya herhangi bir destek almadan, hafif aksayarak da olsa kendi başına çıkabilmesiydi.

Real Madrid için zorlu sınav

Bu sakatlık, Los Blancos için en kötü zamanda geldi. Sezonun kritik bir döneminden geçen İspanyol devi, zaten bir dizi sorunla boğuşuyordu. Özellikle Vinicius Junior'ın son haftalardaki istikrarsız performansı, takımın hücum hattını olumsuz etkiliyor.

Ayrıca kulübün revirinde halihazırda Federico Valverde, Rodrygo ve Brahim Diaz gibi oyuncular bulunuyor. Kylian Mbappe'nin yokluğu, teknik heyetin elini daha da daraltarak takımın yoğun maç takvimine hazırlığını ciddi şekilde zorlaştırıyor.