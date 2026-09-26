Liverpool, Julian Ward'ı sportif direktörlük görevine geri getirdi

Liverpool'da sportif direktörlük koltuğuna tanıdık bir isim geri döndü. İngiliz kulübü, Julian Ward'ın bu göreve getirildiğini resmen açıkladı. Ward, yeni görevine derhal başladı.

Bu, Ward için Liverpool'daki ilk dönem değil. Kulüp bünyesinde yıllarca çeşitli önemli görevlerde bulunan, daha önce de sportif direktörlük yapan Ward, artık kulübün futbol stratejisi ve transfer operasyonlarını yeniden yönetecek.

Julian Ward yeniden Liverpool'da

Julian Ward, Liverpool bünyesine 2012 yılında katıldı. Kariyeri boyunca Avrupa scout ekibinin başında yer aldı, kiralık oyuncuların yönetiminden sorumlu oldu ve sportif direktör yardımcılığı görevini üstlendi.

Ward, 2022 yılında Liverpool'un sportif direktörü oldu. Ancak 2023 yılında görevinden ayrıldı ve yerine Jörg Schmadtke getirildi. Kulübün o dönemki resmi açıklamasında, Ward'ın Liverpool ile on yıldan fazla süredir iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Şimdi ise uzman isim, Anfield'daki futbol yönetiminin merkezine geri döndü.

Ward hangi tecrübeyle geri dönüyor?

Julian Ward, Liverpool'a gelmeden önce Manchester Cityve Portekiz milli takımı sisteminde de görev yapmıştı.

Son dönemde ise Liverpool'un sahipleri olan Fenway Sports Group bünyesinde teknik direktör olarak çalıştı. Şimdi bu tecrübesi, kulübün ana futbol departmanındaki yeni görevinde kullanılacak.

Bu açıdan Ward'ın atanması, dışarıdan bir uzman getirmekten ziyade, kulüp sistemini yakından tanıyan bir yöneticinin yeniden kilit bir göreve gelmesi açısından önem taşıyor.

Richard Hughes'un ayrılışı sonrası karar

Ward'ın atanması, Liverpool'da sportif direktörlük pozisyonunun boşalmasının ardından gerçekleşti.

Richard Hughes, 5 Eylül 2026 tarihinde sportif direktörlük görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Kulüp, onun dönemindeki katkılarını takdir etmiş ve yeni yöneticiyi belirleme sürecinin başladığını bildirmişti.

Üç hafta sonra Liverpool, bu pozisyon için tercihini netleştirdi ve kulüp yeniden Julian Ward ile anlaştı.

Şimdi Ward'ın önünde yeni görevler var

Julian Ward, Liverpool'un futbol operasyonları, transfer politikası ve oyuncularla ilgili stratejik konularda kilit rol oynayacak.

Kulüp şu anda teknik direktörlük koltuğunda da yeni bir dönemden geçiyor. 2026 yazında Liverpool, Andoni Iraola'yı teknik direktör olarak atadı. İspanyol çalıştırıcı, Anfield'da Arne Slot'un yerini aldı.

Bu nedenle Ward'ın dönüşü, kulübün yeni spor yönetimi sisteminde Iraola ile iş birliği içinde çalışması açısından kritik bir öneme sahip.

Mike Gordon: "Onun tecrübesi çok değerli"

Fenway Sports Group Başkanı Mike Gordon, Julian Ward'ın Liverpool'a dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Kulüp yönetimi, Ward'ın geçmişteki çalışmaları, futbol piyasasındaki bağlantıları ve Liverpool'un iç sistemine olan derin hakimiyetinin futbol departmanını daha da güçlendireceğini vurguladı.

Ward'ın görevi artık sadece transferlerle sınırlı kalmayacak. Kulübün genel futbol stratejisi, scout faaliyetleri, kadro planlaması ve diğer sportif konularda önemli kararların alındığı sistemin bir parçası olacak.

Liverpool'da tanıdık bir isim, ancak yeni bir dönem

Julian Ward'ın Liverpool'a dönüşü, kulüp için tanıdık bir ismin yeniden sorumluluk alması anlamına geliyor.

İlk döneminde edindiği tecrübe, Fenway Sports Group bünyesindeki çalışmaları ve kulüp içi süreçlere olan hakimiyetinin yeni görevinde büyük fayda sağlaması bekleniyor.

En önemlisi, Ward Liverpool'a dönerken kulüpte yeni bir teknik direktör olan Andoni Iraola da göreve başladı. Yani Anfield'da futbol yönetiminin yeni bir aşaması şekilleniyor ve bu sürecin merkezinde yine Julian Ward yer alıyor.