Sitora Turdibekova Asya Oyunları'na güven verici bir galibiyetle başladı

Japonya'nın Nagoya-Aichi kentinde devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu üyeleri mücadelelerini sürdürüyor. Boks branşında 60 kilogram kategorisinde ringe çıkan Sitora Turdibekova, ilk maçını net bir galibiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Özbek boksör, 1/8 final turunda Vietnamlı Ha Thi Linh ile karşılaştı. Müsabaka boyunca kontrolü elinde tutan Turdibekova, hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla 5:0'lık skorla galip ayrıldı.

Turdibekova ilk maçında rakibini geride bıraktı

60 kilogram kategorisindeki mücadelede Sitora Turdibekova, maçın ilk dakikalarından itibaren aktif bir performans sergiledi.

Özbek temsilci, rakibine kendi oyununu kabul ettirerek puan farkıyla üstünlüğü ele geçirdi. Maçın sonunda ise hakemler oybirliğiyle Turdibekova'yı kazanan taraf ilan etti.

5:0 — Sitora Turdibekova'nın Asya Oyunları'ndaki ilk zaferi.

Bu sonuç, ona turnuvanın çeyrek final kapısını açtı.

Şimdi çeyrek final

Ha Thi Linh'i mağlup eden Sitora Turdibekova, şimdi 60 kilogram kategorisindeki çeyrek final mücadelesi için ringe çıkacak.

Asya Oyunları'nda madalya mücadelesinin en kritik aşamaları bir sonraki turlardan itibaren başlıyor. Bu nedenle Turdibekova için sıradaki maç, turnuvadaki önemli sınavlardan biri olacak.

Özbek boksör, ilk maçtaki güven verici performansını bir sonraki karşılaşmada da sürdürürse, madalya yolundaki iddiasını daha da güçlendirecek.

Özbek boksu için yeni bir önemli başlangıç

Özbek boks ekolü, Asya Oyunları'nda her zaman ilgi odağı olmuştur. Nagoya-Aichi'deki turnuvada da milli takım temsilcilerinin önünde yüksek sonuçlar elde etme hedefi bulunuyor.

Sitora Turdibekova ise turnuvaya başarılı bir giriş yaptı. 1/8 finaldeki 5:0'lık galibiyeti, çeyrek final biletinin yanı sıra sonraki maçlar öncesinde ona önemli bir özgüven kazandırabilir.

Artık tüm dikkatler 60 kilogram kategorisindeki çeyrek final maçına çevrildi. Turdibekova'nın Asya Oyunları'ndaki madalya mücadelesi devam ediyor.