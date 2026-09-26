Xiaomi yeni nesil ince ve akıllı aydınlatma ürünlerini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mijia Ceiling Light C High Color Rendering adlı yeni tavan aydınlatma serisini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazlar farklı boyutlardaki odaları kaliteli ve güvenli bir şekilde aydınlatmak için tasarlanmış olup minimalist tasarımları ve geniş işlevsellikleri ile öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni seri iki ana modeli içeriyor. D40 versiyonu 15 metrekareye kadar olan odalar için tasarlanmış olup fiyatı 349 yuan olarak belirlendi. Daha büyük odalar için tasarlanan L90 modeli ise 25-45 metrekarelik bir alanı aydınlatabiliyor ve 699 yuandan satışa sunuluyor.

Teknik özellikler ve tasarım

Cihazlar, odaya estetik bir görünüm katan mat yüzeyli ince ve modern bir gövde ile üretilmiştir. Plafon, zamanla sararmayı önleyen ultraviyole ışınlarına karşı özel bir koruyucu katmana sahiptir. Yapının özgünlüğü, ışığın oda genelinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.

Aydınlatmaların maksimum ışık akısı 8400 lümene kadar ulaşırken, ortalama aydınlık seviyesi 300 lüksü aşmaktadır. Üretici, yeni üründe Ra95 renk geriverim indeksine sahip tam spektrumlu LED'lerin kullanıldığını ve bunun nesnelerin doğal renklerinin korunmasını sağladığını belirtiyor.

Güvenlik ve dayanıklılık

Modern kullanıcıların sağlığını düşünen cihaz, görünür titremelerden arındırılmış şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, mavi ışık etkisini sınırlayan RG0 standardına tam uyum sağlamaktadır. Bu durum, özellikle gece saatlerinde göz sağlığını korumak açısından büyük önem taşır.

Dahili soğutma sistemi, uzun süreli kesintisiz çalışma için tasarlanmıştır. Uzmanların hesaplamalarına göre, 35.000 saatlik kesintisiz kullanımdan sonra bile ışık akısı, başlangıç seviyesinin yüzde 90'ından fazlasını korumaktadır.

Akıllı ev sistemi ile entegrasyon