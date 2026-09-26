Ousmane Dembélé, Belçika karşısında Fransa'ya kaptanlık yapacak

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika-Fransa mücadelesi öncesinde konuk ekipte önemli bir değişiklik yaşandı. Goal.com'un haberine göre, takımın yıldız forveti ve kaptanı Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Ousmane Dembélé sahaya çıkacak. Bu eksikliğin, teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki takım için ciddi bir sınav olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre Kylian Mbappé, Türkiye karşısında galibiyeti getiren golü attığı sırada sol dizinden sakatlandı. Fransa Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, yıldız oyuncu Belçika deplasmanına gitmeyecek ve rehabilitasyon sürecine başlamak üzere hemen Madrid'e döndü. Bu durum, milli formayla 107. maçına çıkarak Patrick Vieira'yı yakaladığı bir dönemde oyuncunun kariyeri için talihsiz bir gelişme oldu.

Kaptanlık pazubandı Ousmane Dembélé'de

L'Equipe gazetesinin haberine göre, Kylian Mbappé'nin ayrılışının ardından kaptanlık pazubandı takımın en deneyimli isimlerinden biri olan Ousmane Dembélé'ye geçecek. PSG'li forvet, Fransa milli takımı formasıyla bugüne kadar 68 maça çıktı ve bu durum onu Zinedine Zidane tarafından belirlenen hiyerarşide en üst sıraya taşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'ye karşı oynanan maçta da bu görevi kısa süreliğine üstlenmişti.

Ousmane Dembélé, TF1 kanalına verdiği demeçte takımın zorlu maça tam anlamıyla hazırlandığını vurguladı. Dembélé'ye göre teknik ekip, oyunculardan iyi bir performans, sahada daha fazla iletişim ve 4-3-3 dizilişine sadık kalmalarını talep ediyor. Oyuncu, Türkiye galibiyetinden memnun olduğunu ancak yakalanan fırsatlarla bir veya iki gol daha bulabileceklerini sözlerine ekledi.

Belçika'ya karşı kritik randevu

Brüksel'deki King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak maç, Zinedine Zidane'ın öğrencileri için büyük bir sınav olacak. Belçika, İtalya karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından A Ligi 1. Grup'ta lider durumda. Fransa'nın ise puan tablosundaki yerini koruması için olumlu bir sonuca ihtiyacı var. Bu karşılaşma aynı zamanda takımın tek bir oyuncuya bağımlı olmadığını ve taktiksel esnekliğini kanıtlaması açısından da önem taşıyor.