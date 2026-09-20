«8 maçta 17 puan!»: Raphinha'dan inanılmaz başlangıç ve «Ballon d'Or» krizi!

Katalan kulübü Barcelona'nın kanat oyuncusu Raphinha, 2026/2027 sezonunda tüm futbol dünyasını şaşkına çevirerek kariyerinin en etkileyici ve verimli istatistiklerini kaydetmeye devam ediyor. İspanya La Liga'nın 7. haftasında Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla'ya karşı oynanan zorlu mücadelede (3:1) fenomenal bir hat-trick yapan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezonki gol ve asist sayısını inanılmaz bir şekilde 17'ye çıkardı.

Tüm kulvarlarda sadece 8 maçta 14 gol ve 3 asiste ulaşan Raphinha, Avrupa'nın en tehlikeli hücum oyuncusu haline geldi. Ancak en ilginç ve tartışmalı durum şu ki, bu patlama yaşanırken prestijli France Football dergisi 22 Eylül Salı günü «Ballon d'Or» ödülüne aday 30 kişilik yıldız listesini açıkladı; listede Barcelona'yı Pau Cubarsí, Rodri ve Lamine Yamal temsil ediyor.

Peki, Raphinha'nın Hansi Flick sistemindeki bu durdurulamaz performansının sırrı ne? Uzmanlar neden Brezilyalı forvetin «Ballon d'Or» listesindeki yeri hakkında tartışıyor ve bu rekor başlangıç yıl sonunda Barcelona'ya hangi kupaları getirecek?

«8 maç ve 14 gol»: Raphinha'nın 2026/2027 sezonundaki inanılmaz istatistikleri

Brezilyalı kanat oyuncusunun sahadaki fenomenal verimliliğinin kronolojisi:

Pizjuan'da hat-trick: Sevilla deplasmanında üç gol atan Raphinha, takımının 3:1'lik geri dönüş galibiyetinde başrol oynadı;

La Liga'da mutlak liderlik: İspanya şampiyonasının 7 haftasında 12 gol ve 3 asistle «gol+asist» sisteminde 15 puana ulaştı;

Şampiyonlar Ligi'nde duble: UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 1. haftasında Feyenoord karşısında alınan 5:1'lik galibiyette iki gol kaydetti;

Toplam verimlilik: Tüm kulvarlarda 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asist — maç başına ortalama ikiden fazla skor katkısı.

Raphinha'nın sezon istatistikleri ve «Ballon d'Or» adayları

2026/2027 sezonu başındaki temel göstergeler ve resmi veriler:

Göstergeler ve Turnuvalar Maç Sayısı Atılan Goller Asistler Skor Katkısı (Gol+Asist) İspanya La Liga 7 12 3 15 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 (Feyenoord 5:1) 2 0 2 Toplam (2026/2027 sezonu) 8 maç 14 gol 3 asist 17 skor katkısı

France Football tarafından açıklanan Barcelona adayları (30 kişilik liste): Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal.

Taktik analiz: Uzmanlar Raphinha fenomeni hakkında

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor analistlerinin temel sonuçları:

Hansi Flick'in serbest kanat sistemi: Alman teknik adam, Raphinha'yı sadece çizgiye hapsetmeyip, ceza sahası merkezine gizli forvet olarak girme özgürlüğü tanıdı; bu durum rakip savunma için beklenmedik bir sorun oldu;

Liderlik ve soğukkanlılık: Raphinha'nın bitiricilikteki isabet oranı zirveye ulaştı, minimum fırsatlardan maksimum gol üretiyor;

«Ballon d'Or» yarışında yeni dalga: Cubarsí, Rodri ve Yamal'ın 30 kişilik listeye girmesi Barcelona projesinin başarısını gösterirken, Raphinha'nın mevcut oyunu bir sonraki ödül için en büyük adaylardan biri olduğunu kanıtlıyor;

Takım dengesi: Yamal ve Rodri'nin merkezdeki yaratıcılığı, Raphinha'nın boş alanları kullanması için uygun bir zemin hazırlıyor.

Raphinha'nın 8 maçtaki 17 skor katkısı Barcelona'nınbu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedeflediğinin bir kanıtı.

Sizce Raphinha tüm sezon boyunca bu inanılmaz tempoyu koruyup La Liga'da «Altın Ayakkabı»yı kazanabilir mi? France Football'un açıkladığı 30 kişilik aday listesindeki Cubarsí, Rodri ve Yamal üçlüsünden hangisinin «Ballon d'Or»u hak ettiğini düşünüyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolundaki bu sansasyonel istatistik analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!