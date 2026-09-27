Bilim insanları betondan sağlam ve buzdan on kat güçlü yeni bir malzeme geliştirdi

·4·Teknoloji
Bilim insanları betondan sağlam ve buzdan on kat güçlü yeni bir malzeme geliştirdi

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, normal buzdan on kat daha sağlam ve ona kıyasla yetmiş kat daha fazla enerji emme kapasitesine sahip benzersiz bir kompozit malzeme geliştirdiler. ixbt.com'un haberine göre, BioPykrete adı verilen bu yenilikçi çalışma, dayanıklılık açısından geleneksel betonla bile rekabet edebiliyor ve gelecekte aşırı soğuk iklim koşullarındaki inşaat çalışmalarında devrim yaratabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Buzu güçlendirme fikri aslında yeni bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile bilim insanları, buz ve ahşap selülozu karışımından oluşan Pykrete adlı bir malzeme üzerinde deneyler yapmışlardı. O dönemde bu karışım normal buzdan daha sağlam çıkmış ve daha yavaş erimişti. Günümüzde modern bilim, bu konsepti moleküler düzeyde daha da geliştirmeyi başardı.

Nanoteknolojiler ve moleküler yapıştırıcı

Yeni malzemeyi oluşturma sürecinde araştırmacılar, içeriğe doğal bitkisel ham maddelerden elde edilen çok küçük ve sert parçacıklar olan selüloz nanokristallerini eklediler. Suyun donma sürecinde bu parçacıklar, buz yapısı içinde kendine has üç boyutlu bir ağ oluşturuyor. Ardından bilim insanları, buz ve selülozu birbirine sıkıca bağlayan özel olarak geliştirilmiş bir protein kullandılar.

Bu protein, malzemenin farklı kısımlarını birbirine sıkıca bağlayan özel bir moleküler yapıştırıcı görevi görüyor. Laboratuvar test sonuçları, BioPykrete'in basınca dayanıklılık konusunda normal buzdan yaklaşık on kat daha güçlü olduğunu ve betonla eşdeğer seviyeye ulaştığını gösteriyor. Malzeme anında parçalanmıyor, aksine deformasyona uğrayarak yıkılmadan önce devasa miktarda enerjiyi içine hapsediyor.

Kullanım alanları ve beklentiler

Araştırmacılar, bu proteinin yapıyı güçlendirmede belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor. Protein eklenmesi sayesinde malzemenin sağlamlığı ve enerji emme kapasitesi, moleküler bağlar olmadan hazırlanan normal buz-selüloz karışımına kıyasla neredeyse iki kat artmış durumda. Bu durum, gelecekte alternatif inşaat malzemeleri yaratma imkanlarını genişletiyor.

Uzmanlar, BioPykrete malzemesini öncelikle Arktik ve Antarktika gibi uzak bölgelerdeki inşaat çalışmalarında kullanmayı planlıyor. Bu tür soğuk bölgelere beton, çelik ve diğer ağır inşaat malzemelerini ulaştırmak oldukça karmaşık ve maliyetli. Esasen su ve bitkisel selülozdan oluştuğu için, bu malzeme aşırı soğuklarda geçici yapılar inşa etmek adına çevre dostu bir alternatif haline gelebilir.

Henüz bu aşırı sağlam buzdan evler ve büyük binalar inşa etmekten uzağız. BioPykrete şimdilik deneysel bir malzeme olarak kalmaya devam ediyor ve bilim insanlarının onun uzun süreli kullanım özelliklerini incelemesi gerekiyor. Özellikle malzemenin tekrar eden donma ve erime döngülerine dayanıklılığı ile sürekli yük altında şeklini ne kadar koruyabildiği derinlemesine test edilmelidir.

BuzMalzemeTeknolojiBilimAraştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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