Stale Solbakken, Erling Haaland'ı finansal skandallardan koruyor

·1·Spor
Stale Solbakken, Erling Haaland'ı finansal skandallardan koruyor

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, yıldız oyuncusu Erling HaalandManchester City hakkındaki finansal skandalın yarattığı medya baskısından korumaya karar verdi. Goal.com'un haberine göre, İngiliz kulübünün 114 finansal kural ihlaliyle suçlandığına dair haberlerin yoğun tartışmalara yol açtığı bir dönemde, golcü oyuncu planlanan basın toplantısından muaf tutuldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik maçları öncesinde teknik direktör, oyuncunun odağının tamamen sporda kalmasını sağlamayı öncelik olarak belirledi. Daha önce İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin kulübünü savunmak zorunda kalması ve basında zor anlar yaşaması buna net bir örnektir. Teknik direktör, benzer sorgulamaların ve gereksiz soruların Haaland'ın performansını olumsuz etkilemesinden endişe duydu.

Basın toplantısından muaf tutulma nedenleri

Stale Solbakken, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede bu kararın temel nedenini açıkça açıkladı. Ona göre, milli takım kampında ana odak yaklaşan maçlar olmalı ve kulüp yönetiminin kararları veya soruşturma süreci oyuncuların dikkatini dağıtmamalıdır.

“Ona oyuna odaklanması için en iyi koşulları sağlamak istiyoruz,” — diyerek vurguladı teknik direktör. Ona göre Erling Haaland'ın milli takımdaki temel görevi kulübünün icra kurulu kararlarını yorumlamak değil, sahada goller atmaktır.

Soruşturma detayları ve teknik direktörün tutumu

The Athletic'in haberine göre, Manchester City, 2009-2018 yılları arasındaki finansal faaliyetlerine ilişkin uzun süreli soruşturmalar sonucunda neredeyse tüm suçlamalardan sorumlu tutuldu. Kulüp bu suçlamaları sürekli reddetse de, bu durum futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Norveçli teknik adam, Haaland ile bu dava ve suçlamalar hakkında henüz özel bir görüşme yapmadığını itiraf etti. Buna rağmen, oyuncunun zihinsel dayanıklılığına tam güvendiğini ve bu durumun sahadaki performansını etkilemeyeceğini belirtti. Hukuki detaylar konusunda ise Solbakken, durumu soğukkanlılıkla değerlendirmekten yana olduğunu vurguladı.

Erling HaalandStale SolbakkenManchester CityUluslar LigiFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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