Macaristan Başbakanı'na mitingde yumurta atıldı: Saldırgan hedef aldığını itiraf etti

·10·Dünya
Macaristan Başbakanı'na mitingde yumurta atıldı: Saldırgan hedef aldığını itiraf etti

Macaristan Başbakanı Péter Magyar'ın Szolnok şehrindeki mitingi beklenmedik bir olayla kesintiye uğradı. Konuşma yaptığı sırada izleyicilerin arasından sahneye yumurta atıldı. Olayın ardından korumalar hemen başbakanın etrafını sardı, polis ise yumurtayı atan şahsı gözaltına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yumurta atıldığı anda Magyar'ın arkasında korumalar belirdi. Güvenlik önlemlerinin alınması için konuşmasına kısa bir süre ara verildi.

Polis, olaydan sonra saldırganı yakaladı. Şahıs, yumurtanın başbakana isabet etmemesinden üzüntü duyduğunu ve onu hedef aldığını söyledi.

Olayın ardından Macaristan Başbakanı destekçilerine seslenerek, yumurta atan şahsa karşı öfkelenmemelerini istedi. Magyar, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilerin, inandıkları siyasi topluluğun parçalanması ve daha önce verilen sözlerin tutulmamasıyla yüzleşmekte olduklarını vurguladı.

Ayrıca miting sırasında siyasi rakiplerini eleştirerek, parlamentodaki bazı siyasetçiler hakkında sert ifadeler kullandı.

Dikkat çekici bir nokta ise, bunun Macaristan Başbakanı ile ilgili ilk sansasyonel olay olmamasıdır. Daha önce Szekszárd şehrindeki bir şarap festivalinde, yemek sırasına giren Magyar'ın yüzüne bir adam şarap fırlatmıştı.

Péter MagyarSzolnok MitingiMacaristan BaşbakanıYumurta OlayıSiyaset
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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