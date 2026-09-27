João Félix, Lamine Yamal'ı Altın Top'un ana favorisi olarak nitelendirdi

Günümüzde dünya futbolunun en önemli bireysel ödüllerinden biri olan Altın Top'a (Ballon d'Or) adaylar konusu, taraftarlar ve uzmanlar arasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Al-Nassr kulübünün forveti João Félix, İspanya'nın prestijli gazetesi AS'a verdiği röportajda bu konudaki görüşlerini açıkça dile getirdi. Ona göre, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, bu sezon bu prestijli ödül için en haklı adaydır. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portekizli futbolcuya göre, Yamal'ın sahadaki hareketleri sadece sonuç getirmekle kalmıyor, aynı zamanda izleyicilere gerçek bir zevk veriyor. João Félix, genç kanat oyuncusunun maçlarını izlemek için özel olarak Barcelona karşılaşmalarını takip ettiğini itiraf etti. Ona göre, genç futbolcuyu diğer yıldızlardan ayıran faktör tam olarak bu.

Sahada saf sanat ve şov

Modern futbolda birçok forvet sadece verimlilik ve atılan gol sayısı ile değerlendiriliyor. Ancak João Félix'e göre Altın Top, saf sanatı ve futbolun cazibesini de dikkate almalı. Portekizli forvet, "Eğer televizyonu açıp ekrana kilitleneceğiniz bir futbolcu arıyorsanız, o kişi Lamine'dir" dedi.

AS gazetesine verdiği röportajda Félix, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi deneyimli forvetlerin de geçen sezon yüksek sonuçlar elde ettiğini ve çok sayıda gol attığını inkar etmedi. Yine de, Yamal'ın oyun tarzının ve sahadaki parlak hareketlerinin diğerlerinden üstün olduğunu özellikle vurguladı.

Uluslararası arenadaki başarılar

Futbol dünyasında bireysel ödüllerin kaderini belirlemede büyük turnuvalardaki sonuçlar her zaman önemli bir rol oynamıştır. João Félix de bu noktaya dikkat çekerek, Lamine Yamal'ın uluslararası arenadaki ve özellikle dünya çapındaki önemli zaferlerdeki katılımını takdir etti. Ona göre, bu tür büyük turnuvalardaki zaferler, Dünya Kupası yılında ana argüman olmalıdır.

Belirtmek gerekir ki, João Félix'in kendisi bu prestijli ödülün adayları arasında yer almamasına rağmen, başka bir futbolcunun başarısını tarafsız bir şekilde değerlendirebildi. Uzmanlar da Yamal'ın genç yaşına rağmen kulüp ve milli takım düzeyinde sergilediği istikrarlı oyunun, onu haklı olarak dünyanın en iyileri arasına taşıdığını vurguluyorlar.

Özetle, Lamine Yamal'ın geleceğinin parlak olması ve şimdiden dünyanın önde gelen futbolcularıyla aynı seviyede anılması, onun büyük potansiyelinin bir kanıtıdır. João Félix'in bu övgüsü, genç İspanyol futbolcunun Altın Top'a giden yoldaki adımlarını daha da önemli kılıyor.