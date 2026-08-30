Atletico, Sevilla deplasmanında kazanarak La Liga liderliğine yükseldi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında oynanan önemli karşılaşmalardan birinde Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadelede Diego Simeone'nin öğrencileri, üstün bir sınıf ve isabetli bir taktik oyun sergileyerek ev sahibi ekibin kalesine 3 gol gönderdi ve 3-1'lik skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Bu başarının ardından puanını 7'ye çıkaran "Matraschilar" (Yatakçılar), La Liga puan durumunda geçici olarak 1. sıraya yükseldi. Sezona iki galibiyetle başlayan Sevilla ise 6 puanla 5. sıraya geriledi.

İlk yarıdaki belirleyici vuruşlar: Baena ve Lookman resitali

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Madrid ekibi hücumda büyük bir hareketlilik gösterdi:

Baena'nın şimşek gibi golleri: 4. dakikada Alex Baena perdeyi açan golü kaydetti. 33. dakikaya gelindiğinde ise rakip fileleri bir kez daha havalandırarak duble yaptı;

Lookman'dan güven veren gol: 26. dakikada yeni transfer Ademola Lookman da adını tabelaya yazdırarak Atletico'nun üstünlüğünü 3-0'a taşıdı;

Ev sahibinin cevabı: İkinci yarıda baskısını artıran Sevilla, 66. dakikada Sierra ile farkı ikiye indirdi (1-3), ancak bu gol maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi.

Maç raporu ve takım kadroları

La Liga. 3. Hafta

Sevilla — Atletico — 1:3

29 Ağustos, Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán

Goller: Sierra (66) — Baena (4, 33), Lookman (26).