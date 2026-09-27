Kamerun'da iPhone 18 Pro Max'in ilk alıcısı törenle karşılandı: Mağazadaki kutlama şaşırttı

·12·Dünya
Kamerun'da iPhone 18 Pro Max'in ilk alıcısı törenle karşılandı: Mağazadaki kutlama şaşırttı

Kamerun'da iPhone 18 Pro Max'i ilk satın alan müşteri, mağazada gerçek bir törenle karşılandı. Müşteri için özel bir merasim düzenlendi; telefon seçimi ve kutu açılışı çevredekilerin alkışlarıyla karşılandı.

Müşteri için özel koşullar sağlandı

Yayılan videoda, mağaza çalışanlarının ilk müşteriyi törenle karşıladığı görülüyor. Müşteriye oturması için sandalye çekilmiş, önüne ise farklı renklerde iPhone 18 Pro Max telefonlar dizilmiş.

Müşteri beğendiği rengi seçtikten sonra bir sonraki merasim başladı. Genellikle yeni bir telefon satın almak sıradan bir alışveriş süreci olarak görülür. Ancak Kamerun'daki bu durumda, müşterinin ilk alışverişi küçük bir bayrama dönüştü. Videodaki törensel karşılama ve alkışlar, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekebilir.

KameruniPhone 18 Pro MaxTörenTelefon Satın AlmaTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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