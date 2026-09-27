Avrupa uzay uçuşlarını artırmayı hedefliyor ancak ABD'nin gerisinde kalıyor

Avrupa Birliği, yörünge uçuşlarının sayısını önemli ölçüde artırmayı ve uzay altyapısını genişletmeyi planladığını duyurdu. Financial Times'ın haberine göre, Avrupa bu konuda ABD ve Çin'in oldukça gerisinde kalıyor ve gelecekte konumunu iyileştirmek için adımlar atıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. Avrupa'nın savunma ve uzaydan sorumlu komiseri Andrius Kubilius, 2034 yılına kadar Avrupa'nın yörünge uçuşlarına olan ihtiyacının yaklaşık altı kat artmasının beklendiğini belirtti. Avrupa Komisyonu tahminlerine göre, o tarihe kadar bölgede yılda yaklaşık 62 uzay uçuşunun gerçekleştirilmesi gerekecek.

Bu roket fırlatmaları; Galileo navigasyon sistemi, Copernicus yer gözlem programı ile güvenli iletişim ve hükümet ihtiyaçlarına yönelik uydu takımyıldızlarının yerleştirilmesi ve bakımı için gerekli olacak. Şu anda Avrupa'nın ana ağır yük taşıyıcı roketi, Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Merkezi'nden fırlatılan Ariane 6'dır.

Altyapıyı genişletme planları

Ariane 6 roketinin fırlatma sıklığının yılda 10'dan 14'e çıkarılması planlansa da, uzmanlar bunun gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacağı görüşünde. Bu nedenle Avrupa, dağınık bir uzay limanı ağı oluşturma seçeneklerini değerlendiriyor.

Andrius Kubilius, gelecekteki uçuşlar için Norveç'teki Andøya Uzay Merkezi ve İskoçya'daki fırlatma sahalarının kullanılmasının öngörüldüğünü vurguladı. Ayrıca Portekiz, Azor Adaları'ndan roket fırlatma imkanlarını araştırırken, Kanada da potansiyel bir ortak olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu sahaların bazılarının Avrupa Birliği dışındaki bölgelerde bulunduğu belirtiliyor. Özellikle Norveç ve Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi olmasalar da Avrupa Uzay Ajansı'nın tam üyeleridir; Kanada ise iş birliği yapan devlet statüsüne sahiptir.

Küresel rekabet ve gelecek perspektifleri

Uçuş coğrafyasının genişlemesi, Avrupa'nın artan uydu sayısını yönetmesine ve tek bir uzay limanına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacaktır. Ancak belirlenen hedeflere ulaşmak için Avrupa'nın sadece fırlatma altyapısını genişletmesi değil, aynı zamanda roket üretim kapasitesini de önemli ölçüde artırması gerekiyor.

Özellikle belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği planlarını tam olarak hayata geçirip yılda 62 uçuşa ulaşsa bile, küresel rekabette ABD ve Çin'in gerisinde kalmaya devam edecektir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'de 2035 yılına kadar yılda 10.000 uzay görevi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, hatto Yevropa Ittifoqi oʻz rejalarini toʻliq amalga oshirib, yiliga 62 ta parvozni yoʻlga qoʻygan taqdirda ham, global miqyosdagi raqobatda AQSh va Xitoydan ortda qolaveradi. Taqqoslash uchun, AQShda 2035-yilga borib yiliga 10 000 ta kosmik missiyani amalga oshirish rejalashtirilgan.