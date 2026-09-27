Fransa milli takımı Belçika maçına hazırlanıyor

Fransa milli takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Brüksel'de Belçika ile oynayacağı bir sonraki karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım teknik direktörü Zinedine Zidane'ın yaklaşan maç öncesinde ilk 11'de bir dizi değişiklik yapması bekleniyor. Bu durum, kadrodaki diğer oyuncular için kendilerini gösterme fırsatı yaratacak. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa delegasyonu Brüksel'e 22 oyuncudan oluşan daraltılmış bir kadroyla ulaştı. Bunun nedeni, takım kaptanı Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlıktır. Forvet oyuncusu, İzmit'te Türkiye'ye karşı oynanan ve galibiyeti getiren golü atmıştı ancak maç sırasında sol dizinden sakatlanarak milli takım kampından erken ayrıldı.

Saha zemini tepkilere neden oldu

Fransa milli takımı içinde Kocaeli Stadyumu'nun çim kalitesi sert eleştirilere maruz kaldı. Doktorlar ve teknik heyete göre, saha zemininin kötü durumu ana faktör oldu ve kaptanın ayağının kayması sonucu dizini burkmasına yol açtı. Tam da bu faktör nedeniyle Kylian Mbappe, Belçika deplasmanına gitmek yerine doğrudan Real Madrid kulübüne geri döndü.

Real Madrid sağlık ekibi oyuncuyu teslim alarak hızlı bir iyileşme sürecine başladı. Zinedine Zidane ise yaşanan kadro kaybını telafi etmek ve hücum hattını yeniden şekillendirmek üzerinde çalışıyor. Teknik direktör, ekstradan başka bir oyuncu çağırmamaya karar verdi ve mevcut oyunculara güveneceğini belirtti.

Kadrodaki değişiklikler ve yeni fırsatlar

Kylian Mbappe'nin saf dışı kalmasıyla birlikte, milli takımın yeni üyeleri Andy Diouf ve Lucas Da Cunha ilk maçlarına çıkmak için uygun bir fırsat yakaladılar. Ayrıca Zinedine Zidane, orta sahada Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'ya özel ilgi gösteriyor. Fransız teknik adam, onu kendi kulübünde yönetmemiş olsa da oyuncunun potansiyelini yüksek değerlendiriyor.

Hazırlık sürecinde Clairefontaine tesislerinde oyuncular yüksek moralle antrenmanlara devam ettiler. Özellikle Camavinga ve diğer genç oyuncular takım atmosferini olumlu tutmaya çalıştılar. Pazartesi akşamı Kral Baudouin Stadyumu'nda gerçekleşecek Belçika-Fransa mücadelesi her iki takım için de büyük önem taşıyor.