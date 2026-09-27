Asya Oyunları: Özbekistan 38 madalya ile 4. sırada!

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen kıtanın en büyük dört yıllık spor organizasyonu Asya Oyunları'nda sekizinci yarış günü geride kaldı. Özbekistan milli spor delegasyonu, müsabakanın her branşında büyük bir mücadele sergileyerek genel madalya sıralamasında yüksek bir performans göstermeye devam ediyor. 8. gün sonuçlarına göre, sporcularımızın hanesinde 10 altın, 17 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 38 madalya bulunuyor ve milli takımımız genel madalya sıralamasında gurur verici 4. sıradaki yerini koruyor.

Müsabakanın ilk üç sırasını Asya'nın geleneksel liderleri olan Çin, Japonya ve Güney Kore milli takımları işgal etmiş durumda. Özbekistan ise arkasında Kazakistan, Tayland, Bahreyn ve İran gibi güçlü ülkeleri bırakarak tüm Orta Asya ve BDT bölgesinde mutlak liderliğini sürdürüyor.

«10 altın, 38 madalya ve ilk dört»: 8. gün sonuçlarının 5 ana noktası

Asya Oyunları madalya tablosu ve temsilcilerimizin sonuçlarına dair en önemli resmi veriler:

Sıralamada yüksek 4. sıra: Özbekistan delegasyonu, kıtadaki 40'tan fazla ülke arasında istikrarlı bir şekilde 4. sırada yer alıyor;

Toplam 38 madalya toplandı: Halkımız 10 altın, 17 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı;

Orta Asya'da mutlak liderlik: En büyük rakip Kazakistan 9 altın (toplam 40 madalya) ile 5. sırada, temsilcilerimizin gerisinde kalıyor;

İlk üçlüğün hegemonyası: Çin 118 altınla açık ara liderken, ev sahibi Japonya 37, Güney Kore ise 20 altın madalyaya sahip;

Geniş coğrafya ve güçlü rekabet: İlk 20'ye Tayland, Bahreyn, İran, Kuzey Kore, Hindistan ve Tacikistan gibi takımlar girdi.

Asya Oyunları: 8. gün sonuçlarına göre TOP-10 ülke madalya tablosu

Kıta şampiyonasında lider olan milli takımların resmi verilerinin karşılaştırması:

Sıra Ülke Adı (NOC) Altın (G) Gümüş (S) Bronz (B) Toplam Madalya 1 Çin (People's Republic of China) 118 48 38 204 2 Japonya (Japan) 37 60 57 154 3 Güney Kore (Republic of Korea) 20 23 39 82 4 ÖZBEKİSTAN (Uzbekistan) 10 17 11 38 5 Kazakistan (Kazakhstan) 9 10 21 40 6 Tayland (Thailand) 9 7 10 26 7 Bahreyn (Bahrain) 8 2 3 13 8 İran (Islamic Republic of Iran) 7 14 8 29 9 Kuzey Kore (DPR Korea) 6 5 4 15 10 Malezya (Malaysia) 6 2 8 16

(Bilgi için: Hong Kong 11. sırada (5 altın), Hindistan 12. sırada (4 altın) ve komşu Tacikistan 17. sırada (2 altın) ilerliyor).

Spor ve stratejik analiz: Neden 4. sıra büyük bir başarı ve bizi gelecekte neler bekliyor?

Uluslararası spor uzmanları ve olimpiyat hareketi analistlerinin sonuçları:

«Gümüş madalyaların altına dönüşme potansiyeli»: 17 gümüş madalya, Özbek atletlerin ne kadar çok finalde mücadele ettiğini gösteriyor; bu gösterge açısından milli takımımız 3. sıradaki Kore ile yarışabilecek düzeyde bir rekabet sergiledi;

Kazakistan ile keskin bölgesel derbi: Kazakistan toplam madalya sayısında (40) biraz önde olsa da, altın madalya kalitesi açısından Özbekistan 10 altınla konumunu güvenle koruyor;

Gelecek için ana umutlar: Müsabakanın ikinci yarısında boks, judo, halter ve güreş branşlarında belirleyici maçlar bekleniyor; tam da bu spor dallarındaki finaller Özbekistan'ın Güney Kore ile arasındaki farkı kapatması ve 4. sırayı daha da sağlamlaştırması için ana sıçrama tahtası görevi görecek.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu Asya Oyunları sonuna kadar 4. sırayı koruyup altın madalya sayısını 20'nin üzerine çıkarabilir mi? Hangi spor dalında sporcularımızın katılımı size en büyük gururu yaşatıyor? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın bu büyük başarılarına adanmış makaleyi tüm spor severlerle paylaşın!