Mourinho Real Madrid'de beş futbolcunun kaderini belirliyor...

Real Madrid'de Jose Mourinho'nun ikinci dönemi, kadroda büyük değişimlerle başlayabilir. AS'ın haberine göre kulüp, en az beş futbolcunun geleceğini yeniden değerlendiriyor; bunlardan üçünün kısa süre içinde takımdan ayrılması muhtemel.

Ancak tüm oyuncular Santiago Bernabeu'ya veda etmeye hazır değil. Bazıları Mourinho'nun fikrini değiştirmek ve ilk 11'deki yeri için sonuna kadar savaşmak istiyor.

Mourinho kadroda yeni değişiklikler istiyor

Real Madrid, Jose Mourinho'yu 11 Haziran 2026'da resmi olarak teknik direktörlüğe getirdi. Portekizli uzmanla 2029 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzalandı.

AS gazetesinin 26 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Madrid kulübünün yaz transfer çalışmaları henüz bitmedi. Mourinho hızlı, direkt ve fiziksel olarak güçlü bir takım kurmak istiyor, bu nedenle kadroda yeni ayrılıklar da bekleniyor.

Şu anda geleceği tartışılan futbolcular:

Raul Asensio;

Gonzalo Garcia;

Franco Mastantuono;

Brahim Diaz;

Eduardo Camavinga.

Hepsinin durumu aynı değil: Bazıları satılabilir, biri kiralanabilir, geri kalanlar ise takımdaki yeri için mücadele edebilir.

Asensio'nun kalma ihtimali çok düşük

Raul Asensio, Mourinho'nun ilk antrenmanlarına katıldı ve durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Ancak AS kaynakları onun Real Madrid'de kalma ihtimalini düşük görüyor.

Asensio, Mourinho'yu ikna etmek istiyor ancak kulüpte onun geleceği konusunda farklı bir senaryo ağır basıyor.

Gazetenin haberine göre, futbolcunun menajeri Jorge Mendes ona yeni bir takım aramaya başladı. Şimdilik olası kulüpler ve transfer ücreti hakkında net bir bilgi verilmedi.

Asensio için durumu savunma hattındaki sert rekabet de zorlaştırıyor. Yeni sezon öncesi Mourinho'nun planlarına dahil olmak için kısa sürede kendini kanıtlamak zorunda.

Gonzalo satılıyor, Mastantuono kiralık gidebilir

AS'ın son haberine göre Gonzalo Garcia ve Franco Mastantuono takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunun farkında.

Gonzalo'nun bonservisiyle satılması, Mastantuono'nun ise düzenli forma şansı bulabilmesi için bir sezonluğuna kiralanması bekleniyor.

İngiliz ekibi Fulham her iki oyuncuyla da ilgileniyor:

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Fulham, Gonzalo'yu transfer etmek için teklif hazırlıyor. Mastantuono için ise basit bir kiralık seçeneği görüşülüyor. Real Madrid, 18 yaşındaki Arjantinli oyuncu üzerindeki kontrolü kaybetmek istemiyor.

Gonzalo'nun ayrılığında eski Real Madrid antrenörü Alvaro Arbeloa'nın rolü önemli olabilir. Oyuncuyu akademiden ve A takımdan iyi tanıyor ve onu Fulham'a götürmekte fayda görüyor.

Mastantuono için rekabet aşırı derecede arttı

Mastantuono'nun temel sorunu; görev yaptığı sağ kanat ve hücuma dönük orta saha pozisyonlarında rekabetin çok yüksek olması.

Bu bölgede Arda Güler, Brahim Diaz ve Rodrygo gibi isimlerle süre için yarışmak zorunda. AS'a göre Real Madrid onun potansiyeline hâlâ inanıyor ancak düzenli oynayabilmesi için kiralık gitmesi en mantıklı çözüm olarak görülüyor.

Ancak kiralamanın riski de var: Oyuncu yeni kulübünde beklenen süreleri alamazsa gelişimi yine yavaşlayabilir. Bu yüzden Real Madrid göndereceği kulübü çok dikkatli seçmek zorunda.

Camavinga ve Brahim ayrılmak istemiyor

Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz, Mourinho'nun gelecek sezonki en önemli planları arasında yer almıyor olabilir. Buna rağmen her iki oyuncu da Real Madrid'de kalma niyetlerini iletti.

Camavinga'nın geçen sezonki performansı kulüpte soru işaretleri yarattı. AS daha önce Real Madrid'e iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satma ihtimalini değerlendirebileceğini yazmıştı. Ancak Fransız orta saha başka bir takıma gitmeye ilgi göstermedi.

Brahim de benzer bir konumda. Her ne kadar sürekli ilk 11 oyuncusu olmasa da kulüpten ayrılma arzusu göstermedi.

İki oyuncunun da planı aynı: Kalmak, Mourinho'yu ikna etmek ve ilk 11 için savaşmak.

Bu durum Real Madrid'in transfer sürecini zorlaştırabilir. Kulüp oyuncuyu satmak istese bile onun onayı olmadan anlaşma gerçekleşmez.

Real Madrid neden kadroyu daraltmak istiyor?

Mourinho sadece oyuncu sayısını azaltmak değil, kadro dengesini değiştirmek de istiyor.

AS'ın haberine göre kulüp yeni transferler yapabilmek için önce bazı oyuncularla yollarını ayırmalı. Özellikle orta sahada rekabet doruğa ulaştı ve herkese yeterli süre vermek neredeyse imkânsız hale geldi.

Aynı zamanda Mourinho şu özelliklere sahip bir takım kurmak istiyor:

savunmadan hücuma hızlı geçiş;

üst düzey fiziksel kondisyon;

direkt ve az paslı futbol;

mevkiiler arası sert rekabet;

her rol için net bir uygulayıcı.

Bu nedenle yeni hocanın taleplerine uymayan oyuncular için büyük bir isim veya genç yetenek statüsü bile kalıntı garantisi olamaz.

Şimdilik hiçbir ayrılık resmi olarak doğrulanmadı

AS, Gonzalo ve Mastantuono'nun ayrılığının yakın olduğunu yazsa da Real Madrid şu ana kadar bu üç oyuncudan hiçbirinin transferini veya kiralanmasını resmi olarak duyurmadı.

Bu önemli bir detay: Kulüp planı ve basındaki haberler henüz imzalanmış bir anlaşma anlamına gelmez.

Gonzalo için alıcının resmi teklifi, Mastantuono için doğru kiralama projesi, Asensio için ise kulübü ve oyuncuyu memnun edecek bir seçenek bulunmalı.

Mourinho'nun ilk büyük sınavı başladı

Jose Mourinho, Real Madrid'deki ikinci dönemine sadece taktiksel değişimlerle değil, zorlu kadro kararlarıyla da başlıyor.

Gonzalo ve Mastantuono'nun ayrılığı kulübe kadroda yer açabilir. Asensio'nun kaderi ise hocayı kısa sürede ikna edip edemeyeceğine bağlı. Camavinga ve Brahim ise Madrid'de kalmak için savaşmaya hazır.

Şimdi en büyük merak konusu: Mourinho kime ikinci bir şans verecek ve kimin için Real Madrid kapıları bu yaz kapanacak?