Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor

·3·Spor
Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor

UEFA Uluslar Ligi kapsamında Portekiz ile Norveç milli takımları arasındaki karşılaşma tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak bu maç, sadece iki güçlü takımın rekabeti değil, aynı zamanda modern futbolun iki parlak golcüsü Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland arasındaki nesiller arası bir düelloya sahne olacak. 41 yaşındaki Portekizli süper yıldız, kariyerindeki resmi gol sayısını 1000'e ulaştırma hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da Cristiano Ronaldo'nun gelişi gerçek bir taraftar histerisine yol açtı. Dagbladet gazetesinin haberine göre, takımın kaldığı otel ve antrenman sahası çevresinde toplanan binlerce heyecanlı taraftar nedeniyle yerel polis ve güvenlik görevlileri düzeni sağlamakta zorlandı. Kendi evinde oynayan Erling Haaland'ın vatanında bile Ronaldo'nun itibarı ve popülaritesi eşsiz bir atmosfer yarattı.

Nesillerin golcüleri karşı karşıya

Uzman Kristoffer Lokberg'e göre, Norveçli gençler için bile Cristiano Ronaldo ana idol olma statüsünü koruyor. Lokberg, çocukların ve gençlerin onu canlı olarak nadiren görmelerine rağmen, Ronaldo'nun temel bir figür olduğunu belirtiyor. Erling Haaland kendi ülkesinde bir kahraman olarak kabul edilse de, Portekizli emektar oyuncunun küresel ölçekteki etkisi hala en üst seviyede.

Bu maç, iki forvetin uluslararası arenadaki devasa istatistiklerini bir kez daha hatırlatıyor. Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 234 maçta rekor düzeyde 146 gol atarken, Manchester City forveti Erling Haaland, Norveç milli takımıyla 56 maçta 64 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu rakamlar, karşılaşmanın ne kadar şiddetli ve gollü geçeceğinin bir göstergesi.

Takımların durumu ve kadro değişiklikleri

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Perşembe günü Galler karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından kadroda rotasyon yapma ihtimalini göz ardı etmedi. Buna rağmen taraftarlar, iki gol makinesi Ronaldo ve Haaland'ın sahada bir kez daha karşı karşıya gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Norveç tarafında Erling Haaland'ın ilk 11'de başlaması garantilenmiş durumda.

Bu mücadelenin Uluslar Ligi'nin en ateşli ve önemli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor. Deneyimli Cristiano Ronaldo 1000. gol yolculuğuna devam ederken, Erling Haaland kendi taraftarı önünde üst düzey yeteneğini bir kez daha kanıtlamaya çalışacak.

Cristiano RonaldoErling HaalandUEFA Uluslar LigiFutbolPortekiz
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu neden oyundan aldığını açıkladıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu neden oyundan aldığını açıkladı25 Eylül 13:52Cristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup ettiCristiano Ronaldo'nun golünün iptal edildiği maçta Portekiz, Galler'i mağlup etti25 Eylül 02:18Cristiano Ronaldo eleştirilere kulak asmayıp 1000. golünü kutlamayı hedefliyorCristiano Ronaldo eleştirilere kulak asmayıp 1000. golünü kutlamayı hedefliyor24 Eylül 09:12Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dediJorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dedi24 Eylül 09:17Cristiano Ronaldo: Benden kurtulmak istediler ama durmayacağımCristiano Ronaldo: Benden kurtulmak istediler ama durmayacağım23 Eylül 23:35Jorge Jesus: Beş Altın Top Cristiano'ya ayrıcalık tanımazJorge Jesus: Beş Altın Top Cristiano'ya ayrıcalık tanımaz19 Eylül 09:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı