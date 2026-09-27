Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor

UEFA Uluslar Ligi kapsamında Portekiz ile Norveç milli takımları arasındaki karşılaşma tüm dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak bu maç, sadece iki güçlü takımın rekabeti değil, aynı zamanda modern futbolun iki parlak golcüsü Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland arasındaki nesiller arası bir düelloya sahne olacak. 41 yaşındaki Portekizli süper yıldız, kariyerindeki resmi gol sayısını 1000'e ulaştırma hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da Cristiano Ronaldo'nun gelişi gerçek bir taraftar histerisine yol açtı. Dagbladet gazetesinin haberine göre, takımın kaldığı otel ve antrenman sahası çevresinde toplanan binlerce heyecanlı taraftar nedeniyle yerel polis ve güvenlik görevlileri düzeni sağlamakta zorlandı. Kendi evinde oynayan Erling Haaland'ın vatanında bile Ronaldo'nun itibarı ve popülaritesi eşsiz bir atmosfer yarattı.

Nesillerin golcüleri karşı karşıya

Uzman Kristoffer Lokberg'e göre, Norveçli gençler için bile Cristiano Ronaldo ana idol olma statüsünü koruyor. Lokberg, çocukların ve gençlerin onu canlı olarak nadiren görmelerine rağmen, Ronaldo'nun temel bir figür olduğunu belirtiyor. Erling Haaland kendi ülkesinde bir kahraman olarak kabul edilse de, Portekizli emektar oyuncunun küresel ölçekteki etkisi hala en üst seviyede.

Bu maç, iki forvetin uluslararası arenadaki devasa istatistiklerini bir kez daha hatırlatıyor. Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 234 maçta rekor düzeyde 146 gol atarken, Manchester City forveti Erling Haaland, Norveç milli takımıyla 56 maçta 64 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu rakamlar, karşılaşmanın ne kadar şiddetli ve gollü geçeceğinin bir göstergesi.

Takımların durumu ve kadro değişiklikleri

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Perşembe günü Galler karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından kadroda rotasyon yapma ihtimalini göz ardı etmedi. Buna rağmen taraftarlar, iki gol makinesi Ronaldo ve Haaland'ın sahada bir kez daha karşı karşıya gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Norveç tarafında Erling Haaland'ın ilk 11'de başlaması garantilenmiş durumda.

Bu mücadelenin Uluslar Ligi'nin en ateşli ve önemli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor. Deneyimli Cristiano Ronaldo 1000. gol yolculuğuna devam ederken, Erling Haaland kendi taraftarı önünde üst düzey yeteneğini bir kez daha kanıtlamaya çalışacak.