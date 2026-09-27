Özbekistan yarı finalde Japonya ile karşılaşıyor: Acımasız son dörtlü

·3·Spor
Özbekistan yarı finalde Japonya ile karşılaşıyor: Acımasız son dörtlü

Japonya'da devam eden Asya Oyunları futbol turnuvası, en heyecanlı ve doruk noktasına ulaştı. Çeyrek finalin son maçlarında Çin, Tayland'ı, ev sahibi Japonya ise Kuzey Kore'yi mağlup ederek son dörde kaldı. Böylece kıta şampiyonasının yarı finalinde kıtanın en güçlü dört devi; Özbekistan, Japonya, Güney Kore ve Çin şampiyonluk için aday olarak kaldı.

Turnuva takvimine göre, Ravshan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı, final bileti için turnuvanın ev sahibi Japonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Grup aşamasında 3 maçta 3 galibiyet, 9 gol atıp sadece 1 gol yiyerek rakiplerini ezip geçen temsilcilerimiz, şimdi Olimpiyat sistemindeki en zor ve prensipli sınavını vermeye hazırlanıyor.

«Ev sahibine karşı mücadele, 30 Eylül ve kusursuz istatistik»: Yarı finalin 5 ana noktası

Asya Oyunları futbol yarı finallerinden en önemli resmi bilgiler ve gerçekler:

  • Son dörtlü şekillendi: Turnuvanın yarı finaline Özbekistan, Japonya, Güney Kore ve Çin milli takımları yükseldi;

  • Özbekistan'ın rakibi — Japonya: Ravshan Haydarov'un takımı, final bileti için ev sahibi Japonlara karşı mücadele edecek;

  • Maçlar 30 Eylül'de: Her iki yarı final maçı da aynı gün oynanacak: Güney Kore — Çin (saat 11:00) ve Özbekistan — Japonya (saat 15:30);

  • Grupta yüzde 100 sonuç: Özbekistan U-23 takımı, gruptaki 3 maçın tamamını kazanarak maksimum 9 puan topladı;

  • Hücum ve savunma dengesi: Temsilcilerimiz rakip kalelere 9 gol atarken, kendi kalesinde sadece 1 gol gördü.

Asya Oyunları yarı finali: Takım eşleşmeleri ve maç programı

30 Eylül'de Taşkent saatiyle oynanacak belirleyici maçların tasnifi:

Maç ve eşleşme

Tarih ve saat (Taşkent)

Çeyrek final sonuçları

Turnuvadaki temel avantaj

Güney Kore — Çin

30 Eylül, 11:00

Çin Tayland'ı yendi; Kore güvenli bir galibiyet aldı

Hızlı kanatlar, fiziksel güç ve pres

Özbekistan — Japonya

30 Eylül, 15:30

Özbekistan galibiyet serisi yakaladı; Japonya KDC'yi yendi

Özbekistan'da hücum gücü (9 gol); Japonya'da ev sahibi avantajı

Futbol ekspertizi: Japonya maçı neden bizim için turnuvanın gerçek finali?

Spor analistleri, futbol uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

  • «Ravshan Haydarov taktiği ve dengesi»: Özbekistan U-23 takımının grupta 9 gol atıp sadece 1 gol yemesi, hücum ve savunma dengesinin en üst seviyede olduğunu gösteriyor; Haydarov'un takımı her duruma hızlı uyum sağlayabilen taktik disipline sahip;

  • Ev sahibi baskısı ve psikolojik engel: Japonya kendi sahasında, binlerce yerel taraftarın önünde oynayacak; Kuzey Kore'yi zorlu bir maçta yenen Japonlar top kontrolüne önem veriyor, ancak temsilcilerimizin hızlı kontra atakları ve fiziksel üstünlüğü ev sahibinin savunmasını dağıtabilir;

  • Altın madalyaya doğru stratejik adım: Bu dörtlü arasında Özbekistan ve Japonya turnuvanın ana favorileri olarak görülüyor; yarı finalde Japonya'ya karşı alınacak bir zafer, takımımız için Asya Oyunları şampiyonluğunu garantilemede en önemli anahtar olacaktır.

Sizce Ravshan Haydarov'un öğrencileri, turnuva ev sahibi Japonya'yı kendi sahasında mağlup edip Asya Oyunları finaline çıkabilir mi? Japonya'ya karşı oynanacak kritik maçta Özbekistan milli takımından nasıl bir skor bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın altın yoluna adanmış bu önemli analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Asya OyunlarıÖzbekistan U-23Ravshan HaydarovJaponyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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