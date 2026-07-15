Premier Lig'de tarihi "Orta Asya derbisi": Husanov ve Satpayev karşılaşmasına az kaldı!

İngiltere Premier Ligi (EPL), dünyanın en yoğun ve en çok izlenen ulusal şampiyonasıdır. Yeni sezonda bu ünlü ligde bizi gerçek bir tarihi olay — "Orta Asya derbisi" bekliyor!

Şimdilik bu zorlu ligde bölgemizden sadece bir futbolcu — Özbekistanlı yetenek Abdukodir Husanov forma giyiyordu. Ancak yakında durum tamamen değişecek.

Zamin.uz Premier Lig sahalarında beklenen Özbek-Kazak karşılaşmasının detaylarını sunuyor.

Abdukodir Husanov: "Manchester City"nin 50 milyonluk kalesi

22 yaşındaki Özbek savunmacı Abdukodir Husanov, geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde kalitesini tam anlamıyla sergiledi ve "City"nin temel direklerinden biri haline geldi.

Guardiola döneminden sonra takımın başına geçen yeni teknik direktör Enzo Maresca da Husanov'un yeteneğine yüksek değer veriyor. Geçen sezon Abdukodir sadece güvenilir bir oyun sergilemekle kalmadı, aynı zamanda takımıyla birlikte prestijli kupalar da kazandı:

Toplam maç sayısı: 37 maç (Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası kapsamında).

Kazanılan kupalar: FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonu.

Transfer değeri: Sezon sonunda, Transfermarkt portalında değeri 50 milyon avroya yükseldi.

Hatırlatalım, Manchester City Özbek futbolcuyu 20 Ocak 2025 tarihinde Fransa'nın Lens kulübünden 40 milyon avro karşılığında transfer etmişti.

Dastan Satpayev — Chelsea'nin yeni silahı

Manchester City'nin Özbek yıldızı kadrosuna katmasından birkaç gün sonra, Londra'nın bir diğer devi — Chelsea de Orta Asya'dan bir yetenek transfer ettiğini duyurmuştu. Söz konusu olan, Kazakistanlı 17 yaşındaki forvet Dastan Satpayev hakkında.

Londra ekibi bu yeteneği Şubat 2025'te transfer etti, ancak kurallar gereği reşit olana kadar kendi kulübü Kairat'ta oynamaya devam etti.

Tarihi gün yaklaşıyor: 2026 yılının 12 Ağustos günü Dastan 18 yaşına girecek ve reşit olduktan sonra resmen Chelsea üyesi olarak Premier Lig'de kaydı yapılacaktır.

İki yeteneğin karşılaştırmalı analizi

Göstergeler Abdukodir Husanov Dastan Satpayev Kulübü Manchester City Chelsea Yaşı 22 yaş 17 yaş (Ağustos'ta 18 olacak) Mevkii Stoper Forvet Transfer tarihi 20 Ocak 2025 Şubat 2025 Transfer değeri / Statüsü €50 milyon (Transfermarkt) Kairat altyapısı

Uzman görüşü: Doğrudan karşılaşmayı bekliyoruz!

Ünlü spor gazetecisi Aleksandr Troitskiy, Telegram kanalında yeni sezonda bu iki genç yıldız arasında beklenen rekabete özel olarak değindi:

"Umarız birkaç ay sonra sahada Dastan Satpayev ve Abdukodir Husanov'un doğrudan mücadelesini izleriz. Aynı zamanda hangisinin daha hızlı olduğunu da öğrenmiş olacağız."

Savunma ve hücumun çarpışması! Manchester City'nin duvarı Husanov ile Chelsea'nin hızlı forveti Satpayev arasındaki rekabetin sadece İngiltere'de değil, tüm Orta Asya'da milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyeceği kesin. Yeni sezonda vatandaşımıza büyük başarılar diliyoruz!